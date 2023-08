25-Millionen-Euro-Transfer fix: Wolfsburg greift für Majer tief in die Tasche

Der VfL Wolfsburg hat kurz vor Start der Bundesliga noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Für Lovro Majer (25) greifen die Niedersachsen besonders tief in die Tasche.

Schon länger war der VfL Wolfsburg auf der Suche nach einem passenden Ersatz für den zu Ligakonkurrent Borussia Dortmund abgewanderten Felix Nmecha. Nun wurden die Niedersachsen fündig: Lovro Majer kommt von Stade Rennes und erhält in Wolfsburg einen Vertrag bis 2028. Für den Mittelfeld-Antreiber greifen die Verantwortlichen des VfL tief in die Tasche, die Ablöse von 25 Millionen Euro macht Majer zum drittteuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir Lovro schon länger auf unserer Liste hatten", sagt VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. "Er ist ein kreativer, technisch sehr versierter Spieler und hat in den vergangenen zwei Jahren seine Qualitäten in Frankreich unter Beweis gestellt. Darüber hinaus hat er sowohl mit Rennes in der Europa League als auch mit Dinamo Zagreb in der Champions League bereits internationale Erfahrung gesammelt. Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt eine Lösung hinbekommen haben und ihn hier bei uns in Wolfsburg begrüßen können. Mit Lovro sind wir im Mittelfeld künftig noch flexibler aufgestellt, er kann zentral eingesetzt werden, hat aber auch über außen seine Stärken."

Majer, der am Mittwochvormittag bereits mittrainierte, stand seit Sommer 2021 bei Stade Rennes - wo er bisweilen neben seinen Auftritten auf der Acht auch den rechten Flügel beackerte - unter Vertrag, bis dato stehen 62 Ligue-1-Einsätze (acht Treffer) in seiner Vita. Zuvor kickte er in seiner Geburtsstadt Zagreb für Dinamo und Lokomotiva.

Majer freut sich auf Kovac - Rückennummer 19

"Ich bin sehr glücklich, dass es mit einem Wechsel nach Wolfsburg in die Bundesliga geklappt hat und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen", so der 22-malige kroatische Nationalspieler (vier Tore). "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Mitspielern und dem Trainerteam um Niko Kovac. Ich möchte der Mannschaft helfen, mein Bestes geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen."

Ivica Olic, Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft, kommt beim Namen Majer regelrecht ins Schwärmen: "Lovro hat eine überragende Technik, er spielt super Pässe. Er hat einen fantastischen linken Fuß, kann aber auch gut mit rechts schießen." Dass sich sein Landsmann schnell in der Bundesliga akklimatisieren wird, daran hat Olic keinen Zweifel. In Wolfsburg läuft Majer künftig mit der Rückennummer 19 auf.