25. Jahrestag: Valencia und die höchsten Niederlagen der ÖFB-Geschichte

7. Türkei - Österreich 5:0 (14. November 2001)

Bis in die WM-Play-Offs hat Otto Baric ein biederes ÖFB-Team gebracht. Nach dem 0:1 in Wien waren die Hoffnungen auf die WM in Japan und Südkorea nicht mehr besonders groß, aber ein 0:5 in Istanbul hätte auch keiner erwartet. GEPA pictures