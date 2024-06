25 EM-Fahrer zurück im DFB-Quartier - Pavlovic fehlt

Nach einem freien Wochenende sind die deutschen EM-Fahrer wieder in Herzogenaurach angekommen. Nur Aleksandar Pavlovic fehlt noch.

Beim öffentlichen Training am Montag nicht dabei: Aleksandar Pavlovic. IMAGO/Nico Herbertz

Wenn sich die deutsche Nationalmannschaft am Montagnachmittag (16 Uhr) beim vorerst letzten öffentlichen Training vor der Heim-EM im Adi-Dassler-Stadion von Herzogenaurach präsentiert, werden die 4000 Zuschauer einen Spieler nicht zu sehen bekommen: Aleksandar Pavlovic reiste bislang nicht zurück ins EM-Quartier.

Nach Angaben des DFB plagt den 20 Jahre jungen Mittelfeldspieler des FC Bayern ein Infekt. Alle anderen 25 Profis, die Bundestrainer Julian Nagelsmann in seinen finalen Kader für die Heim-EM berufen hatte, sind dagegen wieder beisammen.

Nagelsmann hatte seiner Mannschaft nach der Generalprobe gegen Griechenland (2:1) am Freitagabend bis Montagvormittag frei gegeben. So konnten die EM-Fahrer noch einmal Zeit mit ihren Familien verbringen, Toni Kroos flog sogar zurück nach Madrid, Ilkay Gündogan nach Barcelona.

Pavlovic, damals noch 19, war bereits zu den Länderspielen im März eingeladen worden, hatte wegen einer Mandelentzündung aber kurzfristig passen müssen und war rund zwei Wochen ausgefallen, ehe ihn ein zusätzlicher Infekt direkt im Anschluss erneut kurzzeitig zurückwarf. Sein DFB-Debüt feierte in der vergangenen Woche beim Testspiel gegen die Ukraine (0:0), als er in Nürnberg in der 71. Minute für Robert Andrich eingewechselt wurde. Gegen Griechenland war er 90 Minuten auf der Bank geblieben.

Drei Trainingseinheiten bleiben ab Dienstag noch

Wann der Youngster, der in der Bundesliga bislang auf 19 Einsätze und zwei Tore kommt, ins Team Base Camp nachreisen kann, ließ der DFB offen. Im Gegensatz zu manch anderen Nationaltrainern ist Nagelsmann in der EM-Vorbereitung bislang von größeren Ausfällen verschont geblieben.

Nach dem öffentlichen Training stehen von Dienstag bis Donnerstag in Herzogenaurach noch drei Einheiten hinter verschlossenen Türen auf dem Programm, ehe der DFB-Tross fürs EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland am Freitag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nach München umzieht.