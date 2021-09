24 Stunden nach der Unterschrift in der Türkei: Kuntz' Kontrastprogramm im Taunus

Nahziel Haaland, Fernziel EM 2024: Stefan Kuntz hat große Pläne als Nationaltrainer der Türkei - und sprach über die bei einem überraschenden Termin im Taunus.

Der Kontrast hätte kaum größer sein, der Termin kaum ungelegener liegen können. Vor Monaten hatte Stefan Kuntz zugesagt, am Dienstag dieser Woche bei einer Hausmesse für Versicherungsmakler und Finanzexperten im Frankfurter Umland als Talk-Gast aufzutreten. Dafür wollte er eigens das Jubiläumstreffen der 1996er Europameister im Europapark in Südbaden früher verlassen.

Bei der 25-Jahr-Feier fehlte Kuntz, weil er über 2000 Kilometer entfernt in Istanbul einen Dreijahresvertrag als türkischer Nationaltrainer unterschrieb. Großer Auflauf, viele Kameras, Livestreams - für ein emotionales Fußballland mit 82 Millionen Einwohnern ist Kuntz nun der wichtigste Mann. Und die Zeit drängt. In zwei Wochen geht es im Heimspiel gegen Norwegen fast schon um die letzte Hoffnung auf ein WM-Ticket für 2022.

Kuntz: "Der Präsident hat von Geduld gesprochen"

Kuntz muss bis dahin ein Trainerteam zusammenstellen, seine neuen Spieler kennenlernen und auf das Druck-Spiel gegen Erling Haaland und Co. vorbereiten. Trotzdem fährt er 24 Stunden nach seiner Vorstellung am Bosporus an einem Hoteleingang in Oberursel/Taunus vor. Ein Mann, ein Wort.

Auf dem Event der BCA AG unterhält Kuntz gut gelaunt die rund 200 Teilnehmer mit Anekdoten aus seiner Laufbahn. Die weisen Ratschläge seiner Oma dürfen dabei nie fehlen und diesmal auch nicht Episoden aus der Saison 1995/96, als er für Besiktas stürmte. Dazu schildert er die frischen Eindrücke aus der Türkei. "Natürlich möchten die Türken die allerletzte Chance auf die WM nutzen", sagt Kuntz. Aber: "In vier Tagen vor dem ersten Spiel kannst du fast nur im Kopf arbeiten und ein bisschen an der Struktur und Ordnung auf dem Platz." Doch erfreulicherweise gebe es ein gemeinsames, langfristiges Ziel mit dem türkischen Verband: die EM 2024 in Deutschland. "Der Präsident hat von Geduld gesprochen und gesagt, wenn es nicht klappt mit der WM, bauen wir eine neue, jüngere Mannschaft auf für die EM."

Söyüncü und Kabak fehlen Kuntz zum Start

Das Turnier in der Trainerheimat ist für die Türkei angesichts von 24 Teilnehmern Pflicht, während es nicht so einfach ist, einen der 13 europäischen WM-Startplätze zu ergattern. Das will Kuntz doch noch irgendwie schaffen. Ärgerlich, dass ihm gegen Norwegen die bundesligaerprobten Premier-League-Innenverteidiger Caglar Söyüncü (Leicester/Gelb-Rot-Sperre) und Ozan Kabak (Norwich/Gelbsperre) fehlen.

Um solche Dinge kreisen Kuntz' Gedanken, als er nach erfüllten Fotowünschen und über zwei Stunden im Taunus ins Auto steigt. Über seine saarländische Heimat führte ihn die erste Dienstreise in neuer Funktion am Mittwoch nach Frankreich zu Lille gegen Reims - in Lilles Kader stehen mit Mehmet Zeki Celik, Yusuf Yazici und Kapitän Burak Yilmaz drei türkische Nationalspieler.

Deren Potenzial, das sie etwa vor der enttäuschenden EM bei den Hinspielsiegen gegen die WM-Quali-Gruppenersten Niederlande (4:2) und Norwegen (3:0) gezeigt haben, will Kuntz mit klaren Abläufen auf dem Platz dauerhaft zum Vorschein bringen, "damit das ganze Land wieder stolz auf die Nationalelf sein kann". Solche Sätze kommen an in der Türkei, in der einerseits große Kuntz-Euphorie herrscht, andererseits sogar die chronisch aufgeregten Medien Geduld proklamieren. Wie es darum in der Praxis steht, sollte sich der Erfolg nicht schnell einstellen, wird sich zeigen. Kuntz steht vor einer großen Aufgabe - ein Plauderstündchen im Taunus ist dagegen ein Klacks.