24 Siege aus 24 Spielen: Barca-Frauen holen vorzeitig die spanische Meisterschaft

Die Frauen des FC Barcelona sind zum dritten Mal in Folge spanische Meisterinnen. Sie gewannen alle 24 bisherigen Spiele und erzielten dabei im Schnitt 5,66 Tore. Den Sieg zum vorzeitigen Titel brachte ein 5:0 gegen Real Madrid.

Sechs Partien sind in La Liga zwar noch zu spielen, doch bei einem Vorsprung von 19 Punkten vor Real Sociedad ist an der Meisterschaft nichts mehr zu Rütteln. Besonders beeindruckend ist auch das Torverhältnis von plus 130 Toren, nur sechs Gegentore kassierten sie bisher. Die Katalaninnen stellen zudem vier der fünf besten Torschützinnen der Liga: Jennifer Heromoso (11), Ballon d'Or-Gewinnerin Alexia Putellas (14), Lieke Martens (17) und Asisat Oshoala (19).

Nach dem klaren Sieg gegen Real Madrid in der Liga treffen die Blaugrana auch im Viertelfinale der Champions League auf die Hauptstädterinnen. Auch dort ist die Titelverteidigung vorgesehen.

Barca-Präsident Joan Laporta sagte nach dem Spiel: "La Liga ist sehr wichtig, das ist der Wettbewerb des Alltags. Sie gehen ständig an ihre Grenzen. Diese Saison gehört schon jetzt gefeiert, aber das ist die beste Mannschaft der Welt, sie wollen mehr davon."

Die La Liga-Trophäe der Frauen soll am Sonntag beim Spiel der Männer im Camp Nou präsentiert werden, gegen Osasuna (21 Uhr).