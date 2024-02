24-fache Spitzenklasse und Dortmunds Lieblingstag: Das bringt der 21. Spieltag

Ungeschlagener Spitzenreiter gegen den Verfolger: In der Bundesliga steht das Topspiel zwischen Leverkusen und Bayern auf dem Programm, die zwei dominanten Teams der Saison im direkten Duell. Der BVB darf zu Hause am Lieblingstag ran, Wolfsburg und Hoffenheim sind auf "Rekordjagd".

Der Lieblingstag aller Dortmunder

Das glanzlose Remis in Heidenheim am Freitag vor einer Woche war ein Rückschlag für den BVB - dabei liegt der Borussia der Spieltermin am Freitagabend eigentlich, den es am 21. Spieltag gleich nochmal gibt. Dann sogar zu Hause, wo der BVB keines seiner jüngsten 35 Heimspiele an einem Freitagabend verlor (letzte Niederlage vor 20 Jahren gegen Schalke). Auch der Gegner liegt den Schwarz-Gelben, genauer gesagt Freiburgs Trainer Christian Streich. Dieser hat 17 seiner 22 Spiele gegen den BVB verloren, nur Friedhelm Funkel kommt auf mehr Niederlagen gegen Dortmund (18). Aus den vergangenen 15 Heimspielen gegen den Sport-Club holte Dortmund zudem 43 von 45 möglichen Punkten - Freiburg hat gleichzeitig in sechs Spielen in der laufenden Saison gegen die aktuelle Top 5 sechsmal verloren. Vieles spricht also für die Hausherren, die zuletzt aber zu harmlos agierten. Das 0:0 gegen Heidenheim gilt es wiedergutzumachen. Zwei Spiele ohne eigenen Torerfolg gab es beim BVB zuletzt im März 2015.

Wiedersehen alter Bekannter

Das Wiedersehen zweier Cheftrainer am Samstagnachmittag an der Seitenlinie dürfte herzlich werden. Union-Coach Nenad Bjelica - nach abgesessener Sperre zurück - und Wölfe-Trainer Niko Kovac kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten aus der kroatischen Nationalmannschaft, unter anderem bei der EM 2004 standen sie gemeinsam auf dem Rasen. Auch auf Neu-Wolf Kevin Behrens wartet nur 13 Tage nach seinem Transfer ein sicherlich schönes Wiedersehen mit den Eisernen. Ansonsten dürfte es das aber mit Herzlichkeit gewesen sein. Der VfL hat seit fünf Spielen nicht gewonnen - die längste Sieglos-Serie unter Kovac -, für Union geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Für Wolfsburg gilt es, eine kuriose Serie zu durchbrechen: In diesem Duell hat in neun Spielen in der Bundesliga noch nie die Gastmannschaft gewonnen (3U/6N). Dazu passt: Union gewann alle drei Heimspiele, seit Bjelica im Amt ist.

Heidenheim und Wolfsburg auf "Rekordjagd"

Die Wölfe haben eine Gemeinsamkeit mit dem 1. FC Heidenheim, der in Bremen zu Gast ist. Beide Teams starteten mit jeweils vier Unentschieden ins neue Jahr und sind damit auf "Rekordjagd". Mit fünf Remis zum Jahresauftakt 1967 gehört der aktuell dem VfB Stuttgart. Auf der einen Seite wartet der FCH also seit vier Spielen auf einen Sieg, andererseits ist der Aufsteiger auch seit sieben Spielen ungeschlagen (3S/4U) - das sind genauso viele Partien ohne Niederlage am Stück wie beim kommenden Gegner Bremen (nur Leverkusen hat eine längere Serie).

Werder hat dabei sogar die letzten drei Spiele allesamt gewonnen, das gab es zuletzt im März 2019. Diese Serie beenden will sicherlich auch Eren Dinkci, die Werder-Leihgabe an Heidenheim. Im Hinspiel (4:2) traf der Stürmer doppelt und hat damit in einem Spiel gegen seinen Stammverein mehr Tore erzielt als in 25 Bundesliga-Partien für den SVW (ein Tor).

Ungeliebte Auswärtsreisen

Gegen keinen anderen Bundesligisten hat Bochum mehr Siege geholt als gegen die Eintracht aus Frankfurt. Hinsichtlich des kommenden Wochenendes gibt es da nur einen Haken: 20 der 25 Dreier gegen die Adlerträger holte der VfL vor eigenem Publikum. Auch in dieser Saison gibt es merklich Diskrepanzen zwischen den Heim- und Auswärtsauftritten Bochums (15 Punkte zu Hause, nur 6 auswärts), die letzten drei Auswärtsspiele gingen allesamt verloren. Frankfurt wiederum hat drei Heimspiele in Folge gewonnen, konnte gegen Köln (0:2) aber alles andere als überzeugen. Dazu fehlen der Eintracht Niels Nkounkou und Tuta Gelb-Rot-gesperrt. Die vier Ampelkarten der Frankfurter in dieser Saison sind Ligahöchstwert - Bochum sah die meisten Gelben Karten (63), aber noch nie Gelb-Rot.

Darmstadt hofft auf Aufbauhilfe

Aufbaugegner Gladbach? Zum fünften Mal müssen die Fohlen in dieser Spielzeit bereits gegen ein Schlusslicht ran, viermal gab dieses im Anschluss an die Partie die Rote Laterne ab - so auch Darmstadt nach dem Hinspiel (3:3). Die beiden Auftritte in den Topspielen gegen Leverkusen (0:0) und Bayern (1:3) dürften aber Mut machen. Auch deshalb, weil Gladbach in dieser Saison zuletzt am 2. und 3. Spieltag zwei Niederlagen in Folge kassierte. Aus den neun direkten Bundesliga-Duellen mit den Lilien gab es zudem nur eine Pleite - und das in der Saison 1978/79. Für den neutralen Beobachter dürfte einiges geboten sein: Die zweitschwächste Defensive (Gladbach, 41 Gegentore) empfängt die schwächste (Darmstadt, 49 Gegentore). Die Lilien ließen zusammen mit Heidenheim die meisten gegnerischen Chancen zu (je 139), dahinter folgen Gladbach und Hoffenheim (je 137).

Podcast Leverkusens Titel-Woche: Was macht Wirtz zum "Straßenköter"? Bayer Leverkusen steht im DFB-Pokal-Halbfinale - und wie. Das Fußballfest gegen den VfB Stuttgart bot alles, was man sich als Fan des Sports wünschen kann. Einer, der den Unterschied machte, war Leverkusens Florian Wirtz. Welche Schlüsse lassen sich aus dem Erfolg vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern ziehen? alle Folgen

Augsburg gegen Leipzig: Bald Tabellennachbarn?

170 Bundesliga-Spiele weniger hat RB Leipzig im Vergleich mit dem FC Augsburg auf dem Konto - bald könnten die beiden Klubs dennoch Nachbarn in der ewigen Tabelle werden. Leipzig (aktuell 477 Punkte) braucht noch drei Zähler, um an Rostock vorbei auf Platz 28 zu klettern. Auf Platz 27 steht Augsburg mit 487 Punkten. Nicht mehr lange also, bis Leipzig auch den FCA überholt haben könnte. RB hat sich am vergangenen Wochenende gegen Union (2:0) aus seiner kleinen Ergebniskrise befreit und ist im direkten Duell mit Augsburg seit zwölf Spielen ohne Niederlage (8S/4U). Nie zuvor war Leipzig so lange gegen einen Gegner unbesiegt, die letzte Niederlage datiert von September 2017. Auswärts läuft es aktuell aber nicht, aus den letzten fünf Gastspielen sammelte RB nur vier von 15 möglichen Punkten - und der FCA machte vor eigenem Publikum auch schon den Bayern das Leben schwer.

24-mal Ligaspitze im Spitzenspiel

Das ultimative Topspiel steigt am Samstagabend: Spitzenreiter Bayer Leverkusen (52 Punkte), in bislang 20 Saisonspielen ungeschlagen, gegen den Verfolger Bayern München (50), der mit einem Sieg in der BayArena erstmals seit dem 13. Spieltag die Tabellenführung zurückerobern könnte. Die Statistiker führen die beiden Teams in insgesamt 24 verschiedenen Kategorien als Ligaspitze: von den meisten Treffern (Bayern: 59, Leverkusen: 52) bis zu den wenigsten Gegentoren (Leverkusen 14, Bayern: 19); von den meisten Führungsminuten (Bayern: 1028, Leverkusen: 919) bis zu den wenigsten Torschüssen pro Tor (beide 6,8); von den meisten Siegen (beide 16) bis zu den besten Notenschnitten (Leverkusen: 2,72, Bayern: 3,08). Für eine Vorentscheidung im Meisterrennen kommt dieses Duell noch zu früh, doch die Werkself will trotzdem einen wichtigen Schritt Richtung Entthronung des Rekordmeisters unternehmen. Immerhin konnte Bayer in neun der vergangenen 14 Heimspielen gegen Bayern punkten (4S/5U/5N).

Vorsicht vor Stuttgarts Offensive

Nach dem Spitzenspiel heißt es am Sonntagnachmittag Top-Team gegen Kellerkind, wenn Stuttgart Mainz empfängt. Der VfB ist seit dem Wiederaufstieg 2020 gegen den FSV noch ungeschlagen (5S/2U) und hat den Mainzern in den 15 Heimspielen in der Bundesliga jeweils mindestens ein Tor eingeschenkt. Beste Voraussetzungen also für Deniz Undav, seine Serie fortzusetzen. An den letzten beiden Spieltagen zeichnete der kicker ihn jeweils als Spieler des Tages aus. Nur drei Spieler kamen schon auf drei Nominierungen hintereinander: Harry Kane (2023/24), Robert Lewandowski (2020/21) und Toni Kroos (2009/10). Sollte Serhou Guirassy den Schwaben nach seiner Afrika-Cup-Reise wieder zur Verfügung stehen, wartet auf die Mainzer Abwehr ein zusätzlicher harter Brocken: Der 27-Jährige erzielte in vier Spielen gegen Mainz fünf Tore.

Köln muss zum Angriff blasen

Den Abschluss des 21. Spieltags bestreiten Hoffenheim und Köln. Die TSG wartet nun schon seit sechs Spielen auf einen Sieg, eine solche Serie gab es unter Trainer Pellegrino Matarazzo zuvor noch nie. Wie gut, dass nun der FC ins Kraichgau reist: Hoffenheim erzielte in den Duellen mit den Domstädtern bereits 54 Tore - Köln schoss in diesem Vergleich nicht mal halb so viele Treffer (26). Von den letzten 15 Duellen hat die TSG nur eines verloren, ansonsten gab es zehn Siege und vier Remis. Was es aus Kölner Sicht nicht besser macht: In zehn Auswärtsspielen in dieser Saison kratzte die Mannschaft gerade mal fünf Treffer zusammen, Ligatiefstwert. Immerhin holte man aus den vergangenen zwei Spielen vier Punkte, mehr als zwei Spiele hintereinander blieb Köln in dieser Saison aber noch nicht ungeschlagen. Für wichtige Punkte im Abstiegskampf sollte das Team von Trainer Timo Schultz diese Serie unbedingt brechen.