236.521 Tickets: Köln meldet Zuschauer-Rekord in der Gruppenphase

Die Gruppenphase der Basketball-EM in Köln hat für einen neuen Zuschauer-Rekord gesorgt.

Von der Basketball-EM in Köln berichtet Frederik Paulus

Exakt 236.521 Tickets haben die Veranstalter für die 15 Spiele in der Kölner Lanxess-Arena abgesetzt - so viele wie bei keiner anderen EM-Gruppenphase zuvor. Mit den Turnierfavoriten Frankreich, Slowenien, Litauen und Gastgeber Deutschland war die in der Domstadt beheimatete Gruppe B prominent besetzt. Immer wieder wurde von Spielern, Trainern, Verantwortlichen und Fans die Stimmung in der Kölner Arena gelobt - auch und ausdrücklich bei Spielen ohne deutsche Beteiligung.

"Das macht uns natürlich sehr stolz. Die Atmosphäre in der Köln-Arena war einfach sensationell", wird Event-Direktor Wolfgang Brenscheidt in einer Mitteilung des Deutschen Basketball-Bunds (DBB) zitiert. "Vielen Dank an alle Basketballfans, die die Gruppenphase in Köln zu einem großartigen Basketballfest gemacht haben."

Köln war neben Prag, Tiflis und Mailand einer von vier Ausrichtern der Gruppenphase. Die Finalrunde mit allen 16 Spielen findet in Berlin statt. Deutschland stand schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Ungarn als Zweiter fest. Das Achtelfinal-Ticket hatte die DBB-Auswahl schon am Wochenende nach dem Sieg gegen Litauen gebucht.