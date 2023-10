235 Punkte! Rostock gewinnt Overtime-Thriller nach zweimaliger Verlängerung

3:29Erster Saisonsieg für Rostock - und was für einer. In einem wahren Krimi war es vor allem Mike Smith, der die Seawolves mit 30 Punkten am Leben hielt. Am Ende regnete es insgesamt 235 Punkte, und die Norddeutschen feierten einen 122:113-Sieg nach zweimaliger Verlängerung.