23 oder 26 EM-Spieler? Nagelsmann hat einen Kompromissvorschlag

KMD #205 (mit Fabian Hürzeler)

Seid dabei, wenn zwei erfolglose Typen einen Erfolgstrainer interviewen und dabei versuchen, etwas über Erfolg zu lernen! In der neuen KMD-Ausgabe sprechen Alex Schlüter und Benni Zander nämlich ausführlich mit dem Chefcoach des Spitzenreiters der zweiten Liga Fabian Hürzeler und wollen herausfinden, wieso St. Pauli so eine starke Saison spielt, wie Hürzelers Idee von Fußball entstanden ist und nach welchen Prinzipien der Youngster unter den Profi-Trainern (31 Jahre!) seine Mannschaft zum Aufstieg führen möchte. Außerdem geht's natürlich auch um die Bundesliga und dabei u.a. um den Patzer der Bayern in Heidenheim, das Rennen um Platz drei, die Flut an Platzverweisen in der Liga, den Abstiegskampf und - mit kicker-Reporter Oliver Bitter - die Trainerentlassung in Bochum.