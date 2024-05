23 Jahre alte Bestmarke übertroffen: Mathias Gidsel mit neuem Bundesliga-Rekord

Mathias Gidsel hat einen 23 Jahre alten Bundesliga-Rekord übertroffen: Der Welthandballer hat den bisherigen Bestwert von Handball-Legende Kyung-Shin Yoon für die meisten Feldtore in einer HBL-Saison übertroffen.

Mit sieben Treffern beim 29:26-Heimerfolg der Füchse Berlin gegen den VfL Gummersbach am Sonntag (5. Mai) hatte Mathias Gidsel den Bundesliga-Rekord für die meisten Feldtore in einer Saison eingestellt. Der Däne schraubte sein Konto von 241 auf 248 hoch - und zog so mit dem Koreaner Kyung-Shin Yoon gleich.

Yoon machte in seiner Rekordsaison 2000/01, in der er insgesamt sage und schreibe 324 Treffer erzielte (in einer Spielzeit mit 38 Partien), für den VfL Gummersbach ebenfalls 248 Feldtore. Die Anzahl von 248 Feldtoren erreichte Mathias Gidsel unterdessen bereits nach 31 Spieltagen.

Und in Spiel Nummer 32 sollte es nicht lange dauern, bis der Rekord fiel: Gleich mit dem ersten Treffer der Füchse stellte der Däne den neuen Bestwert auf - und baute ihn in der Folge mit sechs weiteren Toren auf nun 255 Feldtreffer aus. Weitere können im Spiel gegen den Bergischen HC und den ThSV Eisenach hinzukommen.

Im letzten Spiel gegen den ThSV Eisenach kommt es dann auch zum Showdown mit Manuel Zehnder, der beim parallelen Sieg des Aufsteigers gegen die SG Flensburg-Handewitt in der Torschützenliste wieder an Gidsel vorbeizog. Dieser dürfte sich dennoch über jeden Zehnder-Treffer gefreut haben, denn die Flensburger Niederlage bescherte den Füchsen das sicherte Ticket in die Champions League.

Mathias Gidsel liefert sich mit seinen 255 Feldtoren - ohne einen einzigen Siebenmeter - ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torschützenkrone. Manuel Zehnder zog mit 257/87 vorbei, mit Omar Ingi Magnusson 206/118, Casper Mortensen 203/81 und Lasse Andersson 203 sind die weiteren Verfolger unterdessen bereits außer Reichweite.

