23 Frauen für die Mission Titelverteidigung: Der WM-Kader der USA

Am Mittwoch wurde der 23-köpfige Kader der USA für die anstehende Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Prominente Namen fand man dabei nicht nur im WM-Aufgebot ...

Im Gegensatz zu den anderen teilnehmenden Nationen wird der US-amerikanische Kader nicht einfach durch den Trainer auf einer Pressekonferenz präsentiert. Nein, der doppelte Titelverteidiger hat sich etwas ganz besonderes einfallen lassen. Etwas, das einem viermaligen Weltmeister gerecht wird. Für die Berufung des Kaders, der den dritten WM-Titel in Serie holen soll, hat man einige Freunde um Mithilfe gebeten: In einem achtminütigen Video verkünden diverse bekannte US-Persönlichkeiten die 23 Spielerinnen, die nach Australien und Neuseeland reisen werden.

Das Video beginnt mit niemand geringerem als US-Präsident Joe Biden und seiner Frau Jill, laut denen das US Women's National Team seit 40 Jahren verkörpert, was es bedeutet ein Champion zu sein - sowohl auf dem Rasen durch sportliche Erfolge, als auch daneben durch ihren Kampf für Gleichberechtigung. "Diese Frauen sind eine Inspiration für Amerikaner aller Altersklassen, unsere Familie mit einbezogen", so der 80 Jährige weiter. Sie könnten es kaum erwarten das Team bei der Weltmeisterschaft anzufeuern und seien erfreut darüber, einen Teil bei der Enthüllung des Kaders spielen zu dürfen.

"Eine wirklich gute Mischung aus Veteraninnen und jüngeren Spielerinnen"

Auf das Präsidenten-Ehepaar folgen weitere Prominente aus den verschiedensten Bereichen: So gratuliert unter anderem Popstar Taylor Swift ihrer Freundin Alex Morgan zur Nominierung, Rapperin Megan Thee Stallion ihrer Namensvetterin Megan Rapinoe und Surfer Kelly Slater Verteidigerin Kelley O'Hara. Für alle drei wird es bereits die vierte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft sein, das schafften vor ihnen erst neun US-Spielerinnen. Für die frisch gebackene Mutter Julie Ertz, berufen vom männlichen Kollegen Matt Turner, und Torhüterin Alyssa Naeher, verkündet von Basketballerin Breanna Stewart, wird es jeweils die dritte WM-Teilnahme.

Crystal Dunn und Emily Sonnett, präsentiert von Rapper Lil Wayne beziehungsweise Autorin Tina Fey, sowie Lindsey Horan und Rose Lavelle, verkündet von den Schauspielerinnen Blake Lively respektive Mariska Hargitay, wollen versuchen den Titel von 2019 zu verteidigen. Für das Quartett wird es die zweite Weltmeisterschaft.

Die restlichen 14 Spielerinnen des Kaders werden allesamt ihr Debüt auf größter internationaler Ebene geben. "Die Aufgabe, ein Team für die Weltmeisterschaft zusammenzustellen, ist nie einfach, aber ich bin stolz auf die Arbeitsmoral und die Konzentration der Spielerinnen während dieses Prozesses", wird Nationaltrainer Vlatko Andonovski auf der Website des US-Verbandes zitiert. Das Trainerteam habe super Arbeit geleistet, um das bestmögliche Team zusammenzustellen.

"Wir haben eine wirklich gute Mischung aus Veteraninnen und jüngeren Spielerinnen", führt der 46-Jährige fort. Jede Spielerin sei ihren eigenen Weg gegangen, um es zu diesem Punkt zu schaffen, weshalb der Kader einige erstaunliche Geschichten zu bieten habe. Savannah DeMelo wird bei der WM zum Beispiel gleich eine doppelte Premiere feiern, hat die 25-Jährige bislang noch kein einziges Länderspiel für das A-Nationalteam bestritten. Die erst 18 Jahre alte Alyssa Thompson hat gerade ihren Schulabschluss gemacht und wird ebenso an ihrer ersten Weltmeisterschaft teilnehmen wie die 32-Jährige Kristie Mewis, deren Schwester Sam das Turnier mit einer Knieverletzung verpassen wird.

Andonovski erwartet WM mit dem "besten Spielniveau aller Zeiten"

Doch die 1,83m große Mittelfeldhünin ist nicht die einzige, auf die Andonovski bei der Mission Titelverteidigung verzichten muss. Neben der erfahrenen Kapitänin Becky Sauerbrunn (Fußverletzung) fällt auch Mallory Swanson (Riss der Patellasehne) verletzt aus. Für Christen Press, Catarina Macario und Tierna Davidson kommt die WM nach ihren vor etwa einem Jahr erlittenen Kreuzbandrissen ebenso noch zu früh, wie für Tobin Heath, die weiterhin an den Folgen ihrer Knieverletzung laboriert. Verteidigerin Abby Dahlkemper muss sich dagegen weiter von einer im Februar durchgeführten OP an der Lendenwirbelsäule erholen.

Wann die US-Auswahl in die Turniervorbereitung startet, ist derzeit noch unbekannt. Bevor es für den neunmaligen WM-Teilnehmer allerdings nach Down Under geht, soll das Team in einem Send-Off-Match gegen Wales am 9. Juli verabschiedet werden. Andonovski erwartet Großes vom anstehenden Turnier, das erstmals im neuen Format mit 32 Teams ausgetragen wird. "Wir gehen davon aus, dass das Spielniveau bei dieser Weltmeisterschaft das beste aller Zeiten sein wird. Und ich bin mir sicher, dass das Turnier der Welt einmal mehr zeigen wird, wie großartig die Spielerinnen aller 32 Teams sind."

Auch wenn einige große Namen seines Teams fehlen, sieht der US-Coach das keinesfalls als Schwäche. "Wir verfügen über einen Kader mit Tiefe und Vielseitigkeit, der uns dabei helfen wird, alle Herausforderungen zu meistern, die auf uns zukommen", stellt der 46-Jährige klar. "Unsere Spielerinnen verstehen das Wettbewerbsumfeld, auf das wir stoßen, und sie lieben es. Sie pushen sich gegenseitig, besser zu werden, und ich weiß, dass diese Gruppe äußert motiviert ist, unser Land bei der Weltmeisterschaft stolz zu machen."

Um das zu erreichen, ist der Titelgewinn quasi Pflicht - alles andere wäre nach den Maßstäben des Weltranglistenersten weit mehr als eine herbe Enttäuschung.