22 Teams, 176 Fahrer: Die Teilnehmer der Tour de France 2024

Die Teilnehmer der Tour de France 2024

Am 29. Juni startet in Florenz die 111. Tour de France, ihr Ende findet die Frankreich-Rundfahrt in diesem Jahr am 21. Juli mit einem Zeitfahren in Nizza. An den Start gehen 22 Mannschaften mit je acht Fahrern, das große Ziel ist das Gelbe Trikot. Der Überblick über die Teilnehmer. IMAGO/ZUMA Wire