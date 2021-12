22. Sieg in Serie für Friedrich - Langenhan jubelt in Altenberg

"Nimmersatt" Francesco Friedrich bleibt im Bobsport das Maß aller Dinge. Im Rodeln sorgte Max Langenhan für Schlagzeilen. Wintersport-Splitter vom Sonntag.

Bob: Francesco Friedrich bleibt im Olympia-Winter ungeschlagen. Der Doppel-Olympiasieger gewann in Winterberg gleich beide Viererbob-Rennen und schraubte sein Weltcup-Konto mit dem 22. Erfolg in Serie auf insgesamt 60 Siege. Bei den Frauen fuhr Laura Nolte auf ihrer Heimbahn den dritten Sieg im Zweierbob ein. Nachdem es im Monobob nur für den vierten Platz reichte, raste sie beim deutschen Dreifacherfolg mit Anschieberin Deborah Levi zum Weltcupsieg. Olympiasiegerin Mariama Jamanka kam mit Sprinterin Alexandra Burghardt auf Rang zwei vor Kim Kalicki mit Leonie Fiebig.

Rodeln: Nur Junioren-Weltmeister Max Langenhan und die siegreiche Teamstaffel konnten bei den starken Österreichern richtig dagegenhalten. Der Thüringer raste in Altenberg von Platz sechs bis auf eins vor und war bis auf die Tausendstelsekunden zeitgleich mit dem Österreicher Wolfgang Kindl. Dritter wurde Johannes Ludwig vor Felix Loch. Auch bei den Frauen ging der Sieg ins Nachbarland. Madeleine Egle verhinderte den deutschen Dreifacherfolg. Weltmeisterin Julia Taubitz wurde Zweite vor Anna Berreiter und Natalie Geisenberger. Bei den Doppelsitzern gewann Ösi-Duo Thomas Steu und Lorenz Koller vor Toni Eggert/Sascha Benecken. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt landeten auf Rang vier.

Sechster Titelgewinn für Eiskunstläuferin Schott

Eiskunstlauf: Unangefochten hat Nicole Schott ihre Erfolgsserie bei den deutschen Meisterschaften in Neuss mit dem sechsten Titelgewinn ausgebaut. Routinier Paul Fentz siegte zum vierten Mal und glänzte in der Kür mit einem Vierfach-Toeloop. Im Paarlauf kam keiner an den EM-Fünften Minerva Hase/Nolan Seegert vorbei, die nach 2019 und 2020 wieder Meister wurden. Das Duo ist die große Hoffnung der Deutschen Eislauf-Union auf eine Top-Acht-Platzierung bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Unerwartet lief das Eistanzpaar Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan auf Platz eins. Die entthronten Titelverteidiger Katharina Müller/Tim Dieck wurden Zweite, dürften dennoch aber das Olympia-Ticket bekommen.

Eisschnelllauf: Stefan Emele wird immer schneller. Der Eisschnellläufer aus Erfurt hat beim Weltcup im kanadischen Calgary den deutschen Rekord über 1500 Meter auf 1:43,91 Minuten verbessert. Damit war der 25-Jährige auf dem Olympic Oval um 0,51 Sekunden schneller als bei seinem Rekordlauf vor Wochenfrist in Salt Lake City. Felix Rijhnen aus Frankfurt/Main hat sich für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert. Der Frankfurter wurde Dritter des Massenstart-Rennens und erfüllte damit die Olympia-Norm des Deutschen Olympischen Sportbundes. Zudem verbesserte er sich in der für die internationale Olympia-Qualifikation maßgeblichen Weltcup-Wertung auf den 18. Rang. In Peking gibt es 24 Startplätze.

Langläuferin Hennig wird Achte in Davos

Langlauf: Im Sprint schwach, auf der Langstrecke zumindest ordentlich. So sieht es bei Deutschlands Langläufern wenige Wochen vor Beginn der Tour de Ski aus. Nachdem es im Sprint in Davos am Samstag mal wieder nicht für die Halbfinals gereicht hatte, verlief zumindest der Sonntag ordentlich. Katharina Hennig belegte in der freien Technik Rang acht, Victoria Carl belegte den zwölften Platz. Die Tagessiege gingen an Therese Johaug und Simen Hegstad Krüger aus Norwegen.

Snowboard: Die deutschen Raceboarder haben einen starken Saisonstart hingelegt. Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister wurden in den Parallel-Riesenslaloms von Bannoye am Samstag jeweils Zweite. Auch Carolin Langenhorst als Dritte und Melanie Hochreiter, die im Viertelfinale gescheitert war, lösten auf Anhieb die Olympia-Tickets. Gesamtweltcupsiegerin Hofmeister ließ im Parallel-Slalom in Russland am Sonntag dann noch einen ordentlichen vierten Platz folgen.

Freestyle: Skicrosser Florian Wilmsmann ist in Val Thorens am Samstag zum sechsten Mal auf ein Weltcup-Podium gefahren. Am Sonntag folgte seinem starken dritten Platz dann aber ein ernüchternder 24. Rang.