207 Millionen Dollar! Doncic bleibt in Dallas

Luka Doncic (22) hat wie erwartet die "Supermax Rookie Extension" bei den Dallas Mavericks unterschrieben - und wird dafür fürstlich entlohnt.

Am Montag brauchten die Gäste am Flughafen in Ljubljana nicht lange, um ihre Handys zu zücken und die Kameras bereitzuhalten. Dirk Nowitzki kann man schließlich schwer übersehen. Erst recht nicht, wenn er zusammen mit dem slowenischen Nationalheld gespielt hat.

Nowitzki, inzwischen als Berater bei den Mavs tätig, war zusammen mit Franchise-Besitzer Mark Cuban und weiteren Verantwortlichen aus Dallas in die slowenische Hauptstadt geflogen, um kurz nach Olympia die Vertragsverlängerung mit Luka Doncic einzutüten.

Lange dauerte es nicht. Und weil Doncic, schon mit 22 Jahren einer der besten Spieler der NBA, bereits zweimal ins "First Team All-NBA" gewählt wurde, erhält er die "Supermax"-Verlängerung für 207 Millionen Dollar in fünf Jahren.

Damit halten die Mavericks ihr Aushängeschild auf absehbare Zeit in den eigenen Reihen. 2018 hatten die Atlanta Hawks den Guard an dritter Stelle im Draft ausgewählt und kurz darauf mit Dallas, das wiederum Trae Young pickte, getauscht. Seitdem entwickelten sich beide Spieler zu unumstrittenen Superstars, Doncic wird jedoch die noch goldenere Zukunft zugetraut.

Für Dallas geht es nun darum, Doncic mit mindestens einem kongenialen Partner zu unterstützen, um den ersten Titel seit 2011 einzufahren. Bislang ging der Versuch mit "Einhorn" Kristaps Porzingis schief, zu oft war der groß gewachsene Lette verletzt.