2028 statt 2025: Johanssons klares Bekenntnis zum THW Kiel

Einen Tag nach dem Gewinn der Meisterschaft hat der THW Kiel den ohnehin noch bis 2025 laufenden Vertrag mit Rückraumspieler Eric Johansson bis 2028 verlängert.

Der THW Kiel und Eric Johansson haben mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung um drei weitere Jahre die Weichen für eine noch langfristigere Zusammenarbeit gestellt.

"Erics langfristige Planung unterstreicht, dass er bei uns den Weg zur Weltklasse beschreiten möchte", sagte THW-Trainer Filip Jicha zum neuen Kontrakt von Johansson.

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi ergänzte: "Er hat von Beginn an das gezeigt, was wir uns von ihm als einem der größten Talente Europas versprochen hatten. Neben seinen Qualitäten auf dem Handballfeld hat Eric einen ausgeprägten Willen, immer besser zu werden - und das ist genau das, was wir beim THW Kiel brauchen!"

"Genau der richtige Ort"

Johansson selbst erklärte: "Wo soll ich anfangen? Die Stadt, die Arena, die Fans, die Mannschaft - Kiel ist einfach toll! Und für mich genau der richtige Ort, um mich in einem Weltklasse-Umfeld weiterzuentwickeln. Wir haben beim THW Kiel hohe Ziele, wir haben einen wahnsinnigen Teamspirit, wir haben unglaubliche Fans. Alle setzen viel Vertrauen in mich, und das möchte ich in den nächsten Jahren zu 100 Prozent erfüllen."

Der 22-Jährige, 2022 Europameister mit der schwedischen Nationalmannschaft, war vor einem Jahr vom norwegischen Champions-League-Teilnehmer Elverum Handball zum Rekordmeister gewechselt. Für den THW Kiel absolvierte Johansson in der gerade zu Ende gegangenen Spielzeit insgesamt 37 Spiele, in denen er 148 Mal traf.