2022 ist für Damnjanovic beendet

Bayern-Trainer Alexander Straus muss im Jahresendspurt auf Stürmerin Jovana Damnjanovic verzichten. Die 27-Jährige verletzte sich bei der serbischen Nationalmannschaft.

Wie der FC Bayern am Donnerstag mitteilte, zog sich Damnjanovic einen Muskelfaserriss im Trainingslager der serbischen Auswahl zu. Damit wird sie bis Ende des Jahres fehlen und aller Voraussicht nach erst wieder im Januar zur Wintervorbereitung ins Teamtraining der Münchnerinnen einsteigen.

In der laufenden Bundesliga-Spielzeit stand Damnjanovic zweimal in der Startelf des FC Bayern und wurde fünfmal eingewechselt (ein Tor). Dazu kommen ein Einsatz von Beginn an und einer als Joker in der Champions League.

Am kommenden Samstag reist Straus' Team im DFB-Pokal-Achtelfinale zum MSV Duisburg (14.30 Uhr), am nächsten Donnerstag steigt das Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Barcelona in Spanien (18.45 Uhr). Zuvor gab es in der Königsklasse bereits zwei Siege gegen Rosengard und Benfica.

Das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr steigt erst am 21. Dezember mit dem Heimspiel gegen Benfica. Weiter geht es dann erst am 4. Februar in der Liga bei Turbine Potsdam.