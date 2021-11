2021 als Jahr des Umbruchs - und des Wandels?

Hansi Flick hat rund um die DFB-Elf Aufbruchstimmung erzeugt und offenbar die Primärtugenden wieder fest verankert. Das ist zumindest ein Hoffnungsschimmer für 2022. Ein Kommentar von kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Potenzielle Stolpersteine hatte die Qualifikationsgruppe J nicht für die deutsche Elf bereitgehalten, dennoch ist sie einmal, beim 1:2 unter Joachim Löw gegen Nordmazedonien, empfindlich aufgeschlagen.

Auch vor diesem Hintergrund lassen die 31:2 Tore aus den sieben Partien unter Hansi Flick nur wenig Rückschlüsse zu, wie nah der deutsche Fußball wieder an die Weltspitze herangerückt ist - sie sagen aber zumindest aus, dass ein gewisser Hunger zurück ist. Auf Siege, auf Tore. Das wurde auch beim Abschluss in Armenien sichtbar.

2021 wird als Jahr der vergebenen EM-Chance und des Umbruchs in die Geschichte des DFB eingehen. Und auch als Jahr des Wandels? Der neue Bundestrainer hat nach 15 Jahren Löw während seiner ersten drei Länderspielperioden Aufbruchstimmung erzeugt. Zuvorderst innerhalb des Kaders. Aber auch beim Publikum.

Das 4:1 in Armenien war beispielhaft für die ersten Flick-Monate

Alle drei Heimspiele, in Stuttgart, Hamburg und zuletzt in Wolfsburg, wurden von den Anhängern wohlwollend begleitet. Das sagt angesichts der maximal zweitklassigen Gegner nur bedingt etwas über den sportlichen Stellenwert aus, es dokumentiert aber, dass es vom Publikum honoriert wird, wenn die Nationalelf, anders als häufig in der Vergangenheit, nicht vorzeitig den Fuß vom Gas nimmt.

Der Jahreskehraus in Erewan war insofern beispielhaft für diese ersten Monate unter Flick. Zwölf Spieler, die am vergangenen Montag in Wolfsburg angereist waren, hatten dieser Delegation nicht mehr angehört, dementsprechend unrund gerieten einige Phasen der Partie. Immer erkennbar indes war die Maxime des Coaches: Seine Elf spielte, auch in nicht eingespielter Formation, immer nach vorn, strahlte Energie und Willen aus.

Diese Primärtugenden allein werden nicht reichen, wenn 2022 die Kräftemessen mit den Top-Nationen, in der Nations League und bei der WM, anstehen. Dass sie durch den neuen Trainer aber anscheinend wieder fest verankert sind im Team, taugt in jedem Fall zu einem Hoffnungsschimmer, dass den zarten, ersten Schritten unter Flick im neuen Jahr weitere folgen können.