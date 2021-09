2019 und 2011: Warum Baumann zwei Wendepunkte bei Werder sieht

Frank Baumann (45) hat nochmal zwei große Wendepunkte in der jüngeren Geschichte von Werder Bremen rekapituliert.

Vor elf Jahren war die Anzahl der Champions-League-Plätze in der Bundesliga noch auf drei begrenzt. Und einer davon gehörte Werder Bremen, das sich über die Play-offs in Genua für die Gruppenphase qualifizierte - zum bis heute letzten Mal.

Für Frank Baumann, heute Geschäftsführer Sport, war das der erste, wie er im Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" sagt, "Turningpoint" auf dem Weg nach unten. "Dass wir sie (die CL, d. Red.) dann nicht mehr erreicht haben, aber einen Kader zusammen hatten, mit dem es aus finanziellen Aspekten notwendig war, sie zu erreichen."

Werder verbrachte die nächsten Jahre im unteren Mittelfeld der Bundesliga. "Man hat Spieler mit großen Verträgen, die schwerer vermittelbar sind, wenn sie nicht so performen. Dann kommt man in eine Abwärtsspirale." Die der Nordrivale aus Hamburg auch zu gut kennt. "Es dauert dann, bis man sich wieder fängt. Wir hatten bis 2019 noch einmal einen Aufschwung."

Der Sommer 2019 war ein Wendepunkt zum Negativen. Baumann

Das war der Sommer, in dem es plötzlich rasend schnell bergab ging. "Der Sommer 2019 war ein Wendepunkt zum Negativen. Wir hatten eine gute Saison mit 53 Punkten und dem Pokalhalbfinale, sind beinahe in die Europa League eingezogen. Wir wollten mit dem Verein den nächsten Schritt gehen. Wir hatten Max Kruse verloren und trotzdem große Ambitionen. Wir wollten die Leistungsfähigkeit noch weiter ausreizen, noch weiter nach oben bringen und haben es dann ein Stück weit übertrieben, was in einer schweren Verletzungsmisere gemündet ist. Da hatten wir sportlich und wirtschaftlich lange dran zu knabbern."

Zwei Jahre und eine Relegation später stieg Bremen aus der Bundesliga ab. Und trifft nun im Derby auf den einstigen großen Rivalen, der schon seit ein paar Jahren im Unterhaus festhängt.