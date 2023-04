2019 lupfte er erfolgreich in Belgrad: Winds ganz besondere Panenka-Geschichte

Mit Jonas Wind hat zum dritten Mal in dieser Saison ein Wolfsburger einen Strafstoß verschossen. Dennoch würde der Däne den nächsten Elfer gerne wieder schießen - wohl aber nicht mit dem "Panenka".

Traf 2019 in Belgrad per "Panenka": Jonas Wind (re.). imago images / Aleksandar Djorovic

Er fühlte sich sicher, Trainer Niko Kovac hatte ihm in der Kabine das Mandat erteilt, nach zwei Fehlversuchen von Kapitän Maximilian Arnold den nächsten Wolfsburger Strafstoß zu schießen. Die Chance kam schnell für Jonas Wind, der diese jedoch leichtfertig vergab. Oder anders gesagt: verchippte. Im Stile des früheren tschechoslowakischen Nationalspielers Antonin Panenka, der im EM-Finale 1976 gegen die deutsche Auswahl den entscheidenden Ball im Elfmeterschießen erfolgreich in die Tormitte lupfte, versuchte er es in Bochum - und traf nur die Latte.

Beim Stand von 4:1 ging es für Wind zwar nicht um alles oder nichts, dennoch wäre ein Treffer für den Dänen nach monatelanger Torflaute wichtig gewesen. Immerhin: Teamkollege Luca Waldschmidt köpfte den Abpraller zum 5:1-Endstand ein. Der erste Saisonassist für Wind, der jedoch bei vier Treffern stehen blieb.

Panenka? "Habe es schon dreimal so gemacht"

Hat er den Elfer auf die leichte Schulter genommen? War er zu locker bei diesem gescheiterten Versuch, sich dringend benötigtes Selbstvertrauen zu ergattern? Nein, sagt der 24-Jährige. "Ich habe es schon dreimal so gemacht, immer erfolgreich", versichert Wind und erzählt seine ganz besondere Panenka-Geschichte. 2019 nämlich war es, da trat er mit dem FC Kopenhagen in der Champions-League-Qualifikation bei Roter Stern Belgrad an. Im Rajko-Mitic-Stadion, also genau dort, wo Panenka sein Land 1976 zum EM-Titel gelupft hatte. Vor 40.812 Zuschauern bekamen die Dänen damals einen Strafstoß zugesprochen, der junge Wind präsentierte sich bei aufgeheizter Atmosphäre wahnsinnig cool - und verwandelte in Panenka-Manier. Er kann es also.

Und will auch in Wolfsburg möglichst schnell seine Torkrise stoppen, sein letzter Treffer gelang ihm Ende Januar beim 5:0 bei Hertha BSC. Obwohl, von einer Krise mag Wind nicht reden. Gleichwohl weiß er, dass die vergangenen Monate nicht optimal für ihn liefen. Im Sturmzentrum entschied sich Trainer Kovac meist für Omar Marmoush, Wind verlor seinen Platz, seine Form. Und dieses berauschende Gefühl, wie es ist, ein Tor zu erzielen. "Ich vermisse es ein wenig, denn das ist das, was ich am meisten liebe. Ich hoffe, dass es bald wieder zurückkommt." Am besten schon am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Mainz. Würde er wieder einen Strafstoß schießen? "Natürlich", sagt Wind und fügt lächelnd hinzu: "Diesmal aber vielleicht nicht mit einem Panenka …"