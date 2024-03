2016 im Kopf: Diese Teams müssten die DFB-Frauen bei Olympia hinter sich lassen

Die DFB-Frauen jagen bei ihren letzten Auftritten unter Horst Hrubesch im kommenden Sommer Olympia-Gold. In Paris treten auch zwei andere ehemalige Olympiasiegerinnen an. Auf den Rekordsieger trifft Deutschland bereits in der Gruppenphase - das steht noch vor der Auslosung fest.

Da schau her: Alexandra Popp (li.) und Lena Goeßling (2.v.li.) präsentieren stolz ihre Goldmedaillen. imago images