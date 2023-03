2014, 2015 und 2022: Die TV-Quote gegen Belgien im Vergleich

Das zweite Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft im Kalenderjahr 2023 hat erneut keine sieben Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt. RTL freute sich dennoch über einen "herausragender" Marktanteil bei einer wichtigen Zielgruppe.

Der große Hype um die deutsche Nationalmannschaft nach der enttäuschenden Winter-WM lässt verständlicherweise noch auf sich warten. Durchschnittlich sahen 6,96 Millionen TV-Zuschauer die 2:3-Niederlage des Weltmeisters von 2014 im Testspiel gegen Belgien am Dienstagabend. Dies entsprach nach Angaben von RTL einen Marktanteil von 27,1 Prozent.

Im Vergleich zum ersten Auftritt der DFB-Elf im Kalenderjahr 2023 war es eine leichte Steigerung: Der 2:0-Sieg gegen Peru in Mainz am Samstagabend hatten im ZDF "nur" 6,37 Millionen Menschen verfolgt, was einen Marktanteil von 25,3 Prozent bedeutete. Was sich freilich schon mit der geringeren Attraktivität des Gegners begründen lässt.

Für RTL war das Belgien-Spiel dennoch ein voller Erfolg: Die erfolgreichste TV-Sendung des Tages übertraf die Reichweiten der vier Live-Spiele von RTL im Jahr 2022. Gar als "herausragend" bezeichnete der Sender den Marktanteil von 33,6 Prozent in der für Werbezwecke wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Über 17 Millionen TV-Zuschauer nach erstem Quotentief

Doch was sagen die TV-Quoten eigentlich aus? Während der Winter-WM, die viele Fans zu boykottieren drohten, hatte das erste deutsche Gruppenspiel gegen Japan (1:2) zu ungewöhnlicher Anstoßzeit 9,23 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt (Marktanteil von 59,7 Prozent). Das 1:1 gegen Spanien verfolgten dann 17,05 Millionen Fans (Marktanteil von 49,3 Prozent), das mit dem frühen Aus gleichbedeutende 4:2 gegen Costa Rica gar 17,43 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 53,7 Prozent).

Die Generalprobe für die Winter-WM gegen den Oman (1:0) hatte lediglich 4,26 Millionen TV-Zuschauer (Marktanteil von 19,3 Prozent) angelockt, es fand aber auch an einem Mittwoch um 18 Uhr deutscher Zeit statt. Jeweils über sieben Millionen Menschen verfolgten die abschließenden Nations-League-Spiele gegen England und Ungarn: Beim 3:3 der DFB-Elf gegen die Three Lions schalteten 7,91 Millionen Menschen ein (Marktanteil von 32,8 Prozent), beim 0:1 gegen die Magyaren immerhin 7,53 Millionen (Marktanteil von 29,7 Prozent).

DFB hadert 2015 mit "magischer" Zehn-Millionen-Marke

Und wie sah es beispielsweise unmittelbar nach dem WM-Triumph 2014 aus? Im ersten Länderspiel nach dem großen Wurf verlor Deutschland in einer Final-Neuauflage in Düsseldorf Anfang September mit 2:4 gegen Argentinien - der Vergleich hatte 10,44 Millionen Fans vor die Bildschirme gelockt (Marktanteil von 37,4 Prozent).

Im März 2015 trennte sich der amtierende Weltmeister in Kaiserslautern mit 2:2 von Australien - Lukas Podolski verhindert eine "Blamage". Die Partie zog 9,84 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme (Marktanteil von 28,2 Prozent). Der DFB selbst nannte es eine "ordentliche Einschaltquote" und "monierte": "Die magische Grenze von 10 Millionen Zuschauern wurde damit zum dritten Mal in Folge nicht erreicht."

Die beiden November-Spiele zum Abschluss des Weltmeisterjahres gegen Spanien (1:0) und in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar (4:0) hatten 9,98 Millionen beziehungsweise 9,71 Millionen Zuschauer verfolgt.