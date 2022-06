2000 Fans beim Farke-Empfang: "Fühlt sich schon ein bisschen nach Zuhause an"

Trainingsstart für Borussia Mönchengladbach und den neuen VfL-Coach Daniel Farke. Der 45-Jährige sprach anschließend über seine ersten Eindrücke, Sommereinkauf Oscar Fraulo und das Thema Transfers.

Knapp 2000 Borussen-Fans, viel Applaus für die Profis und den neuen Trainer, sogar ein paar Sonnenstrahlen - Daniel Farke zeigte sich begeistert nach dem offiziellen Trainingsauftakt im Borussia-Park. "Das war ein unfassbar schöner und unterstützender Empfang vor so vielen Zuschauern. Ich bin zwar erst ein paar Tage hier im Borussia-Park, aber es fühlt sich schon ein bisschen nach Zuhause an", strahlte Farke nach der ersten Platzeinheit unter seiner Regie. Bei diesem Fanaufkommen bekäme man "das Gefühl, als würde man zum ersten Saisonspiel gehen, so viel ist hier los", ergänzte der neue Fohlen-Coach. "Da sieht man einfach, wie viel Emotionen in diesem Verein stecken und wie viel Strahlkraft dieser Verein entwickeln kann."

Erster Neuzugang zeigt auf

Bei der gut 90-minütigen Einheit - laut Farke ein "lockerer Aufgalopp" - präsentierte sich auch der bisher einzige Sommerzugang den Anhängern: Oscar Fraulo. Das 18 Jahre alte Mittelfeldtalent, aus Dänemark vom FC Midtjylland gekommen, lieferte in den Spielformen und beim Abschlussspiel erste Kostproben seiner technischen Fertigkeiten. "Der erste Eindruck ist gut. Er ist ein selbstbewusster, ein frecher Junge - was man auch braucht, um sich im Haifischbecken Bundesliga zu positionieren. Oscar bringt viel Potenzial mit, aber es ist wichtig, die Kirche auch im Dorf zu lassen. Er ist 18", sagte Farke und stellte klar: "Wir erwarten keine Wunderdinge. Wir haben ihn nicht verpflichtet, damit er in vier Wochen die ganze Bundesliga auseinander schießt. Er ist ein Spieler für die Zukunft."

Teil der Borussen-Zukunft soll auch Ko Itakura (Manchester City) werden. Der Japaner, der in der vergangenen Saison als Leihspieler bei Schalke 04 glänzte, soll der "polyvalente Spieler" werden, den sich die Verantwortlichen für das Defensivzentrum wünschen. Itakura wäre in den Planungen in erster Linie als Sechser vorgesehen, kann aber, wie auf Schalke, ebenso als Innenverteidiger auflaufen. Konkrete Namen beim Thema Verstärkungen nannte Farke nicht, sagte ganz allgemein: "Wir versuchen gute Spieler zu überzeugen, aber manchmal ist es bei den guten Spielern auch so, dass es bei ihnen immer ein bisschen dauert, weil sie auch ein paar andere Optionen haben."

Gladbach braucht Geduld

Es heißt also weiter abzuwarten bei der Borussia, wie sich der Kader in den nächsten Transferwochen entwickelt. "Ich bin erst mal happy mit der Truppe, die wir hier haben. Ich bin auch guten Mutes, dass wir eine richtig gute Saison spielen", erklärte Farke und kündigte an, dass auf die Mannschaft eine arbeitsreiche Zeit zukommt. "Es wird eine intensive Phase für die Jungs. Auf dem Trainingsplatz, im Kraftraum und auch im Videoraum mit vielen Sitzungen. Wir wollen schließlich nicht nur am Fitnesslevel arbeiten, sondern auch an taktischen Dingen und unserer Spielidee."

Alle Profis bekamen die Borussen-Fans am Sonntag noch nicht zu Gesicht. Kouadio "Manu" Koné, Hannes Wolf und Neu-Profi Yvandro Borges Sanches werden voraussichtlich am 2. Juli ins Mannschaftstraining einsteigen und einen Tag später gemeinsam mit dem Borussen-Tross ins einwöchige Trainingslager am Tegernsee aufbrechen. In Rottach-Egern werden dann auch Yann Sommer, Jonas Hofmann, Nico Elvedi, Breel Embolo, Stefan Lainer, Ramy Bensebaini und Joe Scally zur Mannschaft stoßen.

Andreas Poulsen könnte bis zur Abfahrt ins Trainingslager schon nicht mehr Teil der Gladbacher Belegschaft sein. Der dänische Linksverteidiger (Vertrag bis 2023) soll - wie berichtet - abgegeben werden. Beim Trainingsstart fehlte Poulsen. Dazu Farke vielsagend: "Es laufen ein paar Gespräche im Hintergrund. Wir werden sehen, was passiert."