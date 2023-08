200-Meter-Sprinter Hartmann überraschend schon raus

Große Enttäuschung für Joshua Hartmann: Der deutsche Rekordler hat das WM-Halbfinale über 200 m überraschend verpasst.

Der neue deutsche 200-Meter-Rekordhalter Joshua Hartmann ist bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften schon im Vorlauf ausgeschieden. Der deutsche Meister kam in seinem Vorlauf am Mittwoch in Budapest in enttäuschenden 20,51 Sekunden nicht über den vierten Rang hinaus.

Zum automatischen Weiterkommen in das Halbfinale wäre Rang drei nötig gewesen. Außerdem gibt es drei weitere Plätze für die weiteren Zeitschnellsten. Dazu zählte Hartmann aber schon nach seinem Rennen nicht.

Bei den deutschen Meisterschaften im Juli in Kassel war der 24-jährige Kölner in 20,02 Sekunden einen deutschen Rekord gelaufen. Hartmann hätte sogar als erster deutscher Sprinter die Marke von 20 Sekunden unterbieten können, hätte er nicht schon vor dem Zieleinlauf ein wenig gefeiert.

Stabhochsprung

In der Stabhochsprung-Qualifikation der Männer waren die beiden deutschen Athleten ohne Chance: Oleg Zernikel (Landau) half auch eine Saisonbestleistung von 5,70 m nicht zum Einzug ins Finale. Für Gillian Ladwig (Schwerin) war bereits nach übersprungenen 5,35 m Endstadtion. Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) hatte seinen WM-Start verletzungsbedingt absagen müssen.