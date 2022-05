20+X: Bochums starke Hinrunde sogar übertroffen

Bereits vor der abschließenden Partie bei Union Berlin hat der VfL Bochum seine grandiose Hinrunde noch mal getoppt. Der Aufsteiger wird zwischen Platz 10 und 13 einlaufen.

Nach dem ersten Saison-Abschnitt lag der Aufsteiger bereits auf Kurs. 20 Punkte hatte der VfL Bochum in den ersten 17 Partien ergattert, das ist in der Regel mindestens die halbe Miete zum Klassenerhalt. Demzufolge sah die interne Rechnung so aus: In jedem Spiel der Rückrunde mindestens die gleiche Punktzahl erzielen, das macht dann mindestens 40, damit sind alle Fragen beantwortet.

Schon nach dem 33. Spieltag hat der VfL Bochum die starke Hinrunde im Blick auf die Punktebilanz noch einmal getoppt. 22 Zähler sammelte die Mannschaft von Trainer Thomas Reis bisher seit Beginn der Rückrunde ein, doch nicht nur diese Ausbeute belegt die Lernfähigkeit dieser Truppe.

In der ganzen Saison haben wir nie eine richtige Delle erlebt. VfL-Coach Thomas Reis

Nicht nur einmal hat Thomas Reis völlig nachvollziehbar betont, wie stolz er auf seine Mannschaft ist, die letztlich ziemlich souverän den kaum für möglich gehaltenen Klassenverbleib perfekt machte. "In der ganzen Saison", so Reis, "haben wir nie eine richtige Delle erlebt und waren außer beim 0:7 beim Hinspiel in München nie chancenlos."

Natürlich gab es in der Rückrunde neben den rauschenden Siegen gegen die Bayern oder in Dortmund auch schwächere Auftritte, wie zuletzt zum Beispiel in Freiburg oder gegen Augsburg. Bemerkenswert aber: Nur gegen Leipzig und Mönchengladbach verlor der VfL Bochum bisher beide Parteien, wobei die zweite Begegnung mit Mönchengladbach ja zudem unter einem unglücklichen Stern stand. Thomas Reis fehlte wegen einer COVID-19 Erkrankung, dann gab es den Spielabbruch wegen eines Becherwurfes beim Stand von 0:2.

Union soll nicht der dritte durchgehend siegreiche Gegner werden

Union Berlin also könnte der dritte Klub sein, der in dieser Saison alle sechs Punkte gegen Bochum einsammelt; das will der VfL zum Ausklang am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit aller Macht verhindern. Im Idealfall kann der Aufsteiger noch auf satte 45 Punkte kommen und könnte damit im Endklassement auf Rang zehn landen. Im schlechtesten Fall rangiert der VfL zum Abschluss auf Platz 13., und schon das wäre natürlich deutlich mehr, als sich selbst besonders optimistische Bochum-Fans vor Saisonbeginn ausrechneten.