20 statt 30: Weniger Spiele in der Weekend League von FIFA 22

Viele FIFA-Spieler nervt der Aufwand der kompetitiven FUT-Modi. EA SPORTS reagiert, Division Rivals und FUT Champions werden in FIFA 22 grundlegend umgebaut.

In FIFA 22 will EA SPORTS FUT Champions intuitiver gestalten und zeitliche Entlastung bieten. EA SPORTS

Ein Wochenende nach dem anderen schlagen sich FIFA-Zocker um die Ohren auf der Jagd nach den besten Rewards und Platzierungen in der Weekend League. Ihnen wollen die Entwickler in FIFA 22 zumindest ein wenig Entlastung bieten, denn das neu angekündigte Wochenendformat in FUT umfasst nur noch 20 statt der zuvor üblichen 30 Begegnungen.

Das ist wohl die willkommenste, aber nicht einzige Änderung an FUT Champions in FIFA 22. EA SPORTS hat den Wettbewerb vollständig umstrukturiert und zweigeteilt - in Play-offs und Finals. Die Play-offs bestehen aus fünf Spielen und können unter der Woche ausgetragen werden. 15 Punkte gilt es zu verdienen, um die Finals zu erreichen. In einem Beispiel des Entwicklers sind dafür vier Siege notwendig. Belohnungen gibt es in jedem Fall.

Einmal für die Finals qualifiziert, kann ein Spieler selbst wählen, an welchem Wochenende er daran teilnehmen möchte. Das bietet die gewünschte zeitliche Flexibilität, denn die Finals bestehen immerhin noch aus 20 Partien. Je mehr man gewinnt, desto besser die Belohnungen - ganz wie aus der alten Weekend League bekannt.

Division Rivals angelehnt an eSport-Riesen

Die Qualifikation für die Play-offs erfolgt über Division Rivals. Dort kann man wie gewohnt Tokens für den Wettbewerb erspielen. Der zweite kompetitive Modus wird in FIFA 22 aber ebenso umstrukturiert. Vorbild dafür scheinen andere große eSport-Titel gewesen zu sein.

Die neuen Division Rivals sehen wie folgt aus: In den unteren Divisionen entfällt das Skill-Rating. Stattdessen zeigt EA SPORTS nur an, wie viele Siege notwendig sind, um den nächsten Rang zu erreichen. Verliert man, wird einer wieder abgezogen. Checkpoints bieten allerdings Sicherheit und verhindern, dass man zu weit zurückfällt.

In FIFA 22 führt der Entwickler zudem eine neue Division ein, die Elite-Division. Diese ist noch über der höchsten eingeordnet und für die besten Spieler der Welt vorgesehen. Sie sollen eine Umgebung erhalten, in der sie ihre Fähigkeiten gegen andere Hochkaräter testen können.

In der Elite-Division kehrt das Skill-Rating zurück. Daran orientiert sich der Rang eines jeden Wettbewerbers innerhalb der höchsten Spielklasse. Ebenfalls interessant: Die Elite-Division wird in einer bislang noch nicht enthüllten Art mit der FIFA Global Series zusammenhängen und Qualifikationsmöglichkeiten bieten. Nähere Details hierzu fehlen jedoch noch.

Doppelte Belohnungen

Die eigene Division wird nach jeder Saison zurückgesetzt. Als Elite-Spieler startet man anschließend beispielsweise wieder in Division 3 und muss sich erst mal wieder hochkämpfen. Auch dieses Vorgehen ist aus anderen eSport-Titeln bekannt.

Nach jeder Saison, aber auch jeder Woche verteilt EA SPORTS neue Rewards. Die Wochen-Belohnungen hängen vom belegten Rang ab, die Saison-Belohnungen zusätzlich von der Anzahl absolvierter Begegnungen. Dabei kann es sich etwa um Packs - in einem Beispiel war ein Mega-Pack abgebildet - oder Münzen handeln. Womit gelockt wird, lässt ich jederzeit einsehen.

