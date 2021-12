20 Punkte von Franz Wagner reichen nicht: Orlando verliert in L.A.

Gute Leistungen der Wagner-Brüder haben den Orlando Magic nicht zu einem Ende ihrer Niederlagen-Serie in der NBA gereicht.

Franz Wagner macht einmal mehr ein gutes Spiel. NBAE via Getty Images

Trotz 20 Punkten von Franz Wagner und sieben Zählern seines älteren Bruders Moritz verloren die Magic am Samstag 104:106 bei den Los Angeles Clippers. Es war bereits die vierte Pleite in Serie für das junge Team aus Florida, das in dieser Saison nach 27 Partien erst fünf NBA-Spiele gewonnen hat.

15 Sekunden vor Ende des dritten Viertels gerieten Nationalspieler Moritz Wagner und Isaiah Hartenstein in einer Situation aneinander, als beide erst um einen Rebound stritten und Wagner dann vom Arm seines Landsmanns im Gesicht getroffen wurde.

Hartenstein kassierte ein technisches Foul für die Szene. Er beendete die Partie mit sechs Punkten und verbuchte mit den Clippers, die weiter ohne ihre verletzten Stars Kawhi Leonard und Paul George spielen, den dritten Sieg in Serie. Den entscheidenden Korb traf Reggie Jackson 2,2 Sekunden vor Schluss.