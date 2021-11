20 Punkte im Vierten! Curry führt die Warriors zum 13. Sieg

Die Cleveland Cavaliers haben sich gegen Golden State über drei Viertel richtig gut gefühlt - dann kam Steph Curry. Die NBA am Freitagmorgen.

Die Cleveland Cavaliers machten es im Heimspiel gegen die Überflieger der Golden State Warriors über drei Viertel ausgesprochen gut und gingen mit einer 13-Punkte-Führung in den Schlussabschnitt. Dass aus einem 81:68 noch ein 89:104 wurde, lag insbesondere an Dubs-Superstar Stephen Curry. 20 seiner insgesamt 40 Punkte gelangen dem Routinier in diesem furiosen 36:8-Abschnitt, wieder einmal fiel ein Dreier nach dem anderen - und am Ende stand der 13. Saisonsieg der Kalifornier. Die Cavs indes schlichen ungläubig staunend vom Court, stehen aber weiterhin bei einer positiven Bilanz (9:8).

"Mit Steph auf dem Court hast du immer eine Chance", sagte Gästecoach Steve Kerr. "Er ist einer der besten Spieler in der Geschichte des Spiels - und er ist der beste Dreipunktschütze aller Zeiten." Zahlen, die Letzteres unterstreichen: Curry hat 2917 Würfe "von draußen" versenkt, einzig Ray Allen (2973) liegt noch kurze Zeit vor ihm. Der hat aber fast 700 Versuche mehr gebraucht.

Clippers unterliegen erneut

Nach einer Serie von sechs Siegen Anfang November verloren die Los Angeles Clippers indes beim 108:120 gegen die Memphis Grizzlies schon die zweite der vergangenen drei Partien. Ja Morant traf im Grizzlies-Trikot für 28 Punkte, bei den Clippers war Paul George mit 23 Zählern der beste Werfer. Isaiah Hartenstein kam als Einwechselspieler in 20 Minuten auf elf Zähler, sechs Rebounds und vier Vorlagen.

In der engen Eastern Conference gibt es seit Freitag einen neuen Spitzenreiter. Die Miami Heat (11:5) bezwangen die Washington Wizards (10:5) dank Jimmy Butler (32 Punkte) mit 112:97 und führen nach vier Siegen in Serie das Tableau vor den punktgleichen Brooklyn Nets an, auch die Chicago Bulls (10:5) tummeln sich im engen Vorderfeld.