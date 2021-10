"20 plus drei dieses Mal": Flick erklärt verkleinerten DFB-Kader

Das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft fiel am Freitag etwas kleiner aus als zuletzt. Hansi Flick nannte die Gründe.

Am Freitag betonte Hansi Flick noch einmal, dass er "zufrieden mit den ersten Schritten" war, also seinen ersten drei Spielen als Bundestrainer, die allesamt ohne Gegentor gewonnen wurden. "Jeder Einzelne hat sich da sehr gut gezeigt."

Trotzdem hat der ehemalige Bayern-Coach sein Aufgebot für die anstehenden Spiele gegen Rumänien (8.10.) und in Nordmazedonien (11.10) "ein bisschen reduziert", wie er sagt. "20 plus drei dieses Mal, weil wir nur zwei Länderspiele haben und da den Kader eher kleinhalten wollen."

Für die verletzten Ilkay Gündogan und Mahmoud Dahoud verzichtete Flick im Mittelfeld bzw. Angriff auf eine Nachnominierung, "da haben wir genügend Qualität". Auch weil der zuletzt abgereiste Thomas Müller ebenso dabei ist wie BVB-Kapitän Marco Reus, der am vergangenen Wochenende noch angeschlagen gefehlt hatte, aber in der Champions League beim 1:0 gegen Sporting bereits wieder mitwirkte.

Das ist schon ein herber Schlag für uns. Flick über Gosens

In der Abwehr dagegen rückt Matthias Ginter für Robin Gosens in den Kader. "Robin hat sich schwer verletzt", so Flick. "Das ist schon ein herber Schlag für uns. Er tut der Mannschaft mit seiner Einstellung und Professionalität sehr gut. Er wird uns fehlen, wir wünschen ihm alles Gute. Und dass er relativ schnell wieder an den Ball treten kann."

Dass Mats Hummels Gosens' Platz nicht eingenommen hat, war abgesprochen: "Wir wissen alle, was Mats für eine Qualität hat, wenn er hundertprozentig fit ist. Ich habe mit Mats telefoniert, und wir haben uns beide dafür entschieden, dass er die Trainingstage in der spielfreien Zeit nutzen kann, um den nächsten Schritt zu machen. Wir brauchen einen Mats Hummels, der bei 100 Prozent ist."