20 Millionen Euro plus Klausel: Barça verkauft Coutinho an Aston Villa

Philippe Coutinho hat seine Karriere bei Aston Villa wieder in Schwung gebracht und verlässt den FC Barcelona nun endgültig.

Beide Klubs bestätigten am Donnerstagabend, dass die bisherige Leihe in einen festen Transfer übergegangen ist. Coutinho unterschrieb bei Villa einen Vierjahresvertrag, Barça erhält nach eigenen Angaben eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro und verankerte im Deal zudem eine Klausel, wonach bei einem Weiterkauf 50 Prozent der Ablöse nach Katalonien fließen.

Ob sich diese finanziell auszahlen wird, ist allerdings ungewiss - weil Coutinho in einem Monat 30 Jahre alt wird und weil er sich in Birmingham sehr wohl fühlt. Seit seiner Ankunft im Januar hat sich der Brasilianer unter Trainer Steven Gerrard zu einem Schlüsselspieler in der Offensive entwickelt. In 16 Ligaeinsätzen sammelte er vier Tore und drei Assists.

Gerrard begeistert: "Brillanter Transfer"

"Das ist ein brillanter Transfer für Aston Villa", sagt Gerrard in einer Mitteilung des Premier-League-Zwölften. "Phil ist ein Musterprofi. Seit er im Januar gekommen ist, war seine Wirkung auf die Mannschaft sehr deutlich." Außerdem sei der frühere Liverpooler ein "wertvolles Vorbild" für die jungen Spieler.

In Barcelona war Coutinhos Karriere zuvor ins Stocken geraten. Die hohen Erwartungen, die mit seiner rund 140 Millionen Euro schweren Verpflichtung Anfang 2018 verknüpft waren, hatte er in La Liga nie wirklich erfüllen können.