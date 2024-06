20 Lkw-Ladungen: Neuer Rollrasen für die Schweiz

Im Gazi-Stadion auf der Waldau wird mit Hochdruck an einem neuen Untergrund gearbeitet. Die Schweizer Nati darf sich nach der Rasen-Kritik und dem Umzug zum VfB Stuttgart auf eine Rückkehr unter den Fernsehturm freuen.

Mithilfe von 20 Lkw-Ladungen Rollrasen wird daran gearbeitet, dass die Schweizer Nationalmannschaft ab Donnerstag wieder im Stuttgarter Stadion auf der Waldau trainieren kann. Am Montag rollte zunächst ein Traktor an, um das alte Grün abzutragen.

Der neue Rasen soll am Dienstag und Mittwoch verlegt werden, teilte die Stadt Stuttgart in einer gemeinsamen Presseerklärung mit den Schweizern mit. "Ziel der Schweizer Nationalmannschaft und der Landeshauptstadt Stuttgart ist es, dass die Nati am kommenden Donnerstag wieder im Stadion unter dem Fernsehturm trainieren kann. Basis dafür ist eine positive Abnahme des Trainingsplatzes durch die technische Abteilung der Schweizer Delegation und der UEFA", hieß es.

Umzug zum VfB

Die Schweizer hatten die Platzverhältnisse deutlich kritisiert und waren auf den Trainingsplatz des VfB Stuttgart im Robert-Schlienz-Stadion umgezogen, um sich auf das zweite Vorrundenspiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Schottland vorzubereiten. Diese Trainingsstätte entspricht den Vorgaben der UEFA.

Schon in der ersten Einheit nach der Ankunft in Deutschland hatten die Schweizer über die Platzverhältnisse im Stadion der Stuttgarter Kickers geklagt. An mehreren Stellen sollen Graswurzeln abgestorben sein, hieß es. Die Aufarbeitung dauere jedoch noch an. Wer die Kosten tragen muss, sei ebenfalls noch nicht geklärt.

Anderer Lieferant bringt sogenannte Dicksode

Der neue Rasen komme nun von einem anderen Lieferanten. Damit dieser direkt nach der Verlegung einsatzbereit ist, werde ein dickerer Rollrasen, eine sogenannte Dicksode, verwendet. Das höhere Eigengewicht und die dickere Schicht dieser Sode sollen dazu beitragen, dass der Rasen direkt nach der fachgerechten Verlegung bespielbar sein soll.