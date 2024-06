20 Jahre Tore für sein Land: Cristiano Ronaldo und wer noch?

11. Robbie Keane (Irland, 17J/10M/18T)

Das Stadion drumherum war längst ein anderes, aber das Tor, in das Robbie Keane am 31. August 2016 in seinem 146. und letzten Länderspiel zum 68. Mal traf, stand auf der gleichen Seite wie jenes, in das er am 14. Oktober 1998 an der alten Lansdowne Road erstmals für Irland getroffen hatte. imago/AFLOSPORT