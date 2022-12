20.000 Euro Strafe für Mönchengladbach

Das Sportgericht des DFB hat Borussia Mönchengladbach zu einer Strafe von 20.000 Euro verurteilt.

Am 13. Dezember steigen die Fohlen wieder ins Training ein, in der spielfreien Pause gab es keine guten Nachrichten aus der DFB-Zentrale. Gegen Gladbach wurde am Donnerstag eine Strafe von 20.000 Euro verhängt.

Das DFB-Sportgericht reagierte damit auf "mehrere Fan-Vergehen". Die Borussen dürfen von den 20.000 Euro 6600 "für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden", wie es im Urteil hieß.

So hatten Fans des Bundesligisten vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim Anfang August mindestens vier Rauchtöpfe gezündet, zudem waren im September am Rande der Partie gegen RB Leipzig zwei Banner mit beleidigenden Botschaften im Heimbereich aufgetaucht.