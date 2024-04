2 Titel in 20 Tagen: Sevillas Neuzugang holt sich das Double

In der La Liga FC Pro konnte Nicolas Villalba triumphieren. Für den erst im Februar zu den Andalusiern gekommenen Argentinier ist es der zweite Titel in 20 Tagen.

Richtungweisende Tage in Sevilla. Während die Profi-Fußballer im Derbi Sevillano gegen Real Betis den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen wollen, spielte eFootballer Nicolas Villalba derzeit um Titel.

Vor zwanzig Tagen erst den Pokal geholt, sollte nun die Meisterschaft in der La Liga FC Pro folgen. Ungeachtet seines Erfolges im La Liga FC Pro Cup ging 'Nicolas99FC' nicht unbedingt als Favorit in die Finalrunde. Denn für diese hatte sich der Argentinier denkbar knapp qualifiziert. In Gruppe A war er punktgleich mit Adrian Cifuentes von UD Las Palmas, hatte jedoch das bessere Torverhältnis aufzuweisen.

Das bewegte Villalba, der durch seinen Erfolg für die eChampions League und Weltmeisterschaft qualifiziert ist, zu einer Änderung im Mindset, wie er im Gespräch mit dem Veranstalter verriet: "Ich habe in der K.-o.-Runde jedes Spiel als isolierte Herausforderung gesehen. Das tat mir gut. Auch deswegen habe ich im Halbfinale sicherlich mein bestes Spiel des Turniers gezeigt."

In diesem schlug Villalba Daniel Fernandes deutlich mit 7:2. Aber auch zuvor zeigte der Vizeweltmeister von 2022 wenig Erbarmen, gegen Jacobo Chousa ließ er eine Runde zuvor ebenfalls nichts anbrennen. Lediglich das Spiel der ersten Runde war knapp. Im Duell mit dem Ex-Sevillista David Sanchez setzte sich Villalba mit 3:2 durch.

Upgrade für Showdown-Ocampos

Ein Erfolg, den sicherlich auch den ein oder anderen Spieler von Football Ultimate Team (FUT) in FC 24 freuen wird. Denn zu dieser Begegnung stellte EA SPORTS eine Showdown-SBC zur Verfügung. So bildeten Lucas Ocampos und Lucas Robertone diese Partie zwischen Sevilla und Almeria ab. Da 'Nicolas99FC' als Sieger vom digitalen Rasen ging, bekommt das Item des siebenfachen Europa-League-Siegers ein Upgrade.

Übrigens ist mittlerweile auch das Missgeschick des Publishers und Entwicklers behoben. Denn fälschlicherweise wurden die Spielerbilder der Items vertauscht - so kaperte Robertone das Objekt von Ocampos und umgekehrt.