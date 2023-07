2. Liga: Hertha, HSV, Schalke - So starten die Favoriten

Am Freitag startet die 2. Liga. Hertha BSC, der HSV und Schalke 04 zählen zu den Favoriten. Gegen wen spielen sie und wie stehen ihre Chancen auf einen erfolgreichen Start?

Der HSV und Schalke 04 eröffnen am Freitag die 2. Liga. imago images/Revierfoto

Am Freitagabend um 20.30 Uhr ist es wieder so weit: Die 2. Liga beginnt. Zum Start trifft der HSV auf den FC Schalke 04. Die Hamburger wollen im sechsten Anlauf endlich aufsteigen, die Schalker nach ihrem Abstieg sofort wieder in die Bundesliga zurückkehren. Glaubt man Experten, haben beide gute Chancen auf den Aufstieg. Im direkten Duell erwarten viele Beobachter ein enges Spiel.

Beide Teams haben dabei Probleme in der Abwehr. Bei Schalke verletzte sich Leo Greiml. Timo Baumgartl soll ihn ersetzen, jedoch konnte er sich kaum mit seinem neuen Kollegen einspielen. Beim HSV fehlt gleich eine ganze Abwehrreihe. William Mikelbrencis, Dennis Hadzikadunic, Kapitän Sebastian Schonlau und Miro Muheim sind alle verletzt. Gut möglich, dass es deshalb viele Tore geben wird. Schließlich fehlt den Verteidigern die Abstimmung, während der Angriff jeweils gut besetzt ist. Wer gewinnt, ist kaum vorherzusehen.

Hertha BSC ist unberechenbar

Unvorhersehbar ist auch Hertha BSC. Die Berliner sind zusammen mit Schalke abgestiegen und wollen sofort zurück nach oben. Die Lage ist aber kompliziert. Viele Spieler haben den Verein verlassen oder wollen noch gehen. Ersatz gibt es bisher nicht für alle, das Geld ist knapp. Ein anspruchsvolles Puzzle für Trainer Pal Dardai, den zum Start eine schwere Aufgabe erwartet: Samstagabend (20.30 Uhr) spielen die Berliner bei Fortuna Düsseldorf, das ebenfalls auf den Aufstieg hofft.

Zwar haben die Düsseldorfer wichtige Spieler wie Toptorjäger Dawid Kownacki und Innenverteidiger Christoph Klarer verloren, aber sie sind eingespielter. Außerdem ist Düsseldorf zu Hause besonders stark. In der letzten Spielzeit waren nur die Aufsteiger Heidenheim und Darmstadt im eigenen Stadion noch besser. Auch in Düsseldorf wartet also ein äußert spannendes Spiel mit offenem Ausgang. Die Fortuna könnte aber leicht im Vorteil sein.