2. HBL: Rechtsaußen beendet Karriere als MVP

Der Zweitliga-MVP der Saison 2023/24 kommt vom Bundesliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim. Kurios: Der Rechtsaußen beendet nun seine Karriere.

Christian Schäfer sicherte sich die Auszeichnung als wertvollster Spieler der vergangenen Saison. Die Fans würdigten die herausragenden Leistungen des Rechtsaußen mit über 60 Prozent der abgegebenen Stimmen. Timo Löser vom Dessau-Roßlauer HV 06 landete auf dem zweiten Platz, Schäfers Teamkollege Jonathan Fischer erhielt die drittmeisten Stimmen aller Kandidaten.

Für Schäfer ist es ein Abschied mit Happy End: Nach 17 Saisons bei der SG BBM Bietigheim hängt er seine Handball-Schuhe an den Nagel. Zum Abschied schaffte er mit den Schwaben nicht nur die Rückkehr in die "stärkste Liga der Welt", sondern er verabschiedet sich auch als "2. HBL-MVP" in die Handball-Rente.

Der Rechtsaußen kam auf einen durchschnittlich erzielten Handball Performance Index (HPI) von 75. Nach zwei Auszeichnungen als "2. HBL-Spieler des Monats", wird er nun also auch als wertvollster Spieler der Saison ausgezeichnet. Bereits letztes Jahr stand er zur Wahl und verpasste den Titel nur knapp.

Das Abstimmungsergebnis

1. Christian Schäfer (SG BBM Bietigheim), 60,5 Prozent der Stimmen

2. Timo Löser (Dessau-Roßlauer HV 06), 26,2 Prozent der Stimmen

3. Jonathan Fischer (SG BBM Bietigheim), 6,6 Prozent der Stimmen

4. Max Beneke (1. VfL Potsdam), 2,7 Prozent der Stimmen

5. Fabian Huesmann (ASV Hamm-Westfalen), 2,4 Prozent der Stimmen

6. Kristian van der Merwe (HSC 2000 Coburg), 1,0 Prozent der Stimmen

7. Fynn Hangstein (TuS N-Lübbecke), 0,7 Prozent der Stimmen

Mit deutlichem Abstand landete mit Timo Löser der beste Feldtorschütze der vergangenen 2. HBL-Saison auf dem zweiten Platz, während Schäfers Mannschaftskamerad Jonathan Fischer als Dritter ebenfalls den Sprung aufs Treppchen schaffte und damit die starke Saison der SG BBM unterstreicht.

Schäfers Leistungsdaten in der Saison 2023/24

HPI: 75

Spiele: 32

Tore: 186

Wurfquote: 79,8 Prozent

7m-Tore: 102

Steals: 10

In 32 Spielen für Bietigheim erzielte der treffsichere Linkshänder (fünfter Platz in der ligaweiten Torjägerliste) 186 Tore sowie eine Wurfquote von knapp 80 Prozent und trug damit entscheidend zum Aufstieg bei. Mehr als 100 Mal verwandelte Schäfer vom Siebenmeter-Strich und überzeugte auch hier mit 87,2 Prozent Trefferquote. Hinzu kommen 13 Tore per Gegenstoß. Dazu konnte er zehn Steals verzeichnen.

Mit der SG BBM belegte er zum Saisonende zweiten Tabellenplatz und brachte die Rückkehr in die "stärkste Liga der Welt" unter Dach und Fach. Es ist der insgesamt dritte Bietigheimer Aufstieg ins deutsche Oberhaus - Schäfer war an allen drei beteiligt.

Bei seinem Herzensverein wird man Schäfer zukünftig wohl auf und neben dem Spielfeld vermissen. Seit 2007 trug er das SG-Trikot, das nun unter das Hallendach gezogen wurde. Nun ehrten ihn die Fans zum Abschluss mit dem MVP-Titel.

Die Vorauswahl wurde wie in den vergangenen Jahren anhand positionsspezifischer Leistungsdaten, die von jedem Spieler in jeder Partie erhoben wurden, ermittelt. "Der gemeinsam mit der Deutschen Kreditbank AG (DKB) entwickelte HPI ermöglicht es, dass die Leistungen der Profis in der LIQUI MOLY HBL und 2. HBL vergleichbar sind und die Abstimmungen zum „Spieler des Monats" sowie MVP datenbasierter, transparenter und nachvollziehbarer sind", so die Liga. Alle Informationen zum HPI gibt es hier.

Die Sieger der letzten fünf Jahre

2023/24: Christian Schäfer (SG BBM Bietigheim)

2022/23: Petros Boukovinas (TV Großwallstadt)

2021/22: Dominik Mappes (TV 05/07 Hüttenberg)

2020/21: Niklas Weller (Handball Sport Verein Hamburg)

2019/20: Julius Lindskog Andersson (TuS Ferndorf)