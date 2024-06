2. HBL: Potsdamer als "Nachwuchsspieler der Saison" geehrt

Nicht nur in der 1. Handball-Bundesliga, auch in der 2. Bundesliga wird erstmals der "Nachwuchsspieler der Saison" ausgezeichnet. Ein Potsdamer U21-Weltmeister setzt sich durch.

Max Christoph Beneke (*27. Mai 2003) vom 1. VfL Potsdam erhielt bei der erstmals durchgeführten Wahl unter den Trainern, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der Zweitligaclubs mit großem Abstand die meisten Stimmen.

Der U21-Weltmeister von 2023 blickt auf eine außergewöhnliche Spielzeit in der 2. Handball-Bundesliga. Ihm gelang mit dem jüngsten Team der Liga nicht nur die Meisterschaft und der Aufstieg in die Beletage des deutschen Handballs, sondern er ist auch der Spieler, der mit großem Abstand die meisten Tore in der 2. Handball-Bundesliga erzielte (291).

Nächste Saison fest bei den Füchsen

Kein anderer Spieler in der 2. Bundesliga traf öfter zweistellig in einem Spiel als der wurfgewaltige Linkshänder, der sowohl aus dem Rückraum als auch vom Siebenmeter-Strich seine besondere Klasse unter Beweis stellte. Darüber hinaus glänzte Beneke nicht nur in der 2. HBL, sondern kam mit einem Zweitspielrecht ausgestattet auch für die Füchse Berlin in der 1. Handball-Bundesliga und in der European League zu Einsätzen.

"Max wurde in der zweiten Liga Torschützenkönig und hat sich gerade in seinem Defensivspiel in den letzten Monaten nochmals deutlich verbessert. Die Wahl ist daher sicherlich nicht überraschend", so Potsdam-Trainer und Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning, der Beneke seit den Jugendjahren begleitet. "In der ersten Liga wird er jetzt seinen nächsten Schritt machen."

Für die Füchse Berlin wird Beneke, der 2023 bereits in der A-Nationalmannschaft debütierte, auch zukünftig auf Torjagd gehen. Der 21-Jährige hat sich mit seinen herausragenden Leistungen in der 2. HBL für einen Kaderplatz beim Vize-Meister empfohlen und bei den Hauptstädtern einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

105 Jung-Profis eingesetzt

Insgesamt kamen in der 2. HBL in der Saison 2023/24 105 Jung-Profis zum Einsatz, die nicht vor dem 01. Juli 2002 geboren sind. Die Trainer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Zweitligisten konnten aus einer Vorauswahl von 26 Namen wählen, die sich auf elf von 18 Clubs verteilen (hier geht es zu den Kriterien der Vorauswahl). Max Beneke wird im Rahmen des Handball Super Cups, mit dem die HBL am 31. August 2024 im Düsseldorfer PSD Bank Dome die neue Saison eröffnet, geehrt.