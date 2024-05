2. HBF kompakt: Lintfort zittert sich zu Klassenverbleib

Die Plätze auf dem Podium waren vergeben, die vier direkten Absteiger sind ermittelt. Spannung bezog das Unterhaus vor allem aus dem Kampf um den Nichtabstiegsplatz: Lintfort ließ die Chance den Klassenverbleib aus eigener Kraft zu sichern ungenutzt, profitierte aber von Schützenhilfe von Werder Bremen, das die Kurpfalz Bären in die Relegation schickte.

Der Fokus richtete sich am letzten Spieltag der 2. Handball Bundesliga vor allem in Richtung Abstiegszone: Lintfort hätte mit einem Punkt beim TSV Nord Harrislee den Klassenverbleib aus eigener Kraft sicher stellen können, doch die Gäste mussten sich beim Tabellenvorletzten nach einer ausgeglichenen Partie am Ende geschlagen geben: Leonie Mettner erzielte das entscheidende 30:29 neunzig Sekunden vor dem Ende, Lintfort konnte die Chance auf den Ausgleich nicht nutzen.

Die Niederlage war die Chance für die Kurpfalz Bären: Mit einem Sieg bei Werder Bremen hätten diese somit an Punkten gleichziehen und aufgrund einer von Lintfort am grünen Tisch verlorenen Partie, die die Tordifferenz außer Kraft setzen würde, Entscheidungsspiele vor der Relegation erzwingen können. Am Ende aber zitterte sich Lintfort zum Klassenverbleib, die Kurpfalz Bärinnen müssen in die Relegation.

Denn nach einem guten Start zerschlugen sich die Hoffnungen auf eine Überraschung der Kurpfalz Bären schnell: Bremen fand nach dem 1:4 in die Partie, übernahm beim 7:6 die Führung und setzte sich vor 420 Zuschauern auf zur Pause 18:11 ab. Der Vorsprung geriet im zweiten Abschnitt nicht mehr in Gefahr, die Gastgeberinnen feierten zum Saison-Ausklang einen 33:23-Erfolg - und beenden die Serie trotz eines Vier-Punkte-Abzugs mit 30:26 Punkten auf dem achten Platz.

Der VfL Waiblingen musste zu Vizemeister HC Rödertal reisen und erkämpfte sich dort einen Punkt - der auch jegliche Diskussionen um eine Dreier-Konstellation mit eventuell punktgleichen Teams aus Lintfort und den Kurpfalz Bären beendete. Die HBF hatte erklärt, dass Waiblingen nicht mehr hätte in Entscheidungsspiele verstrickt werden können - die Niederlage der Kurpfalz Bären und der eigene Punktgewinn ließen es aber erst gar nicht zu dieser Konstellation kommen. Der letzte Treffer fiel dabei bereits vier Minuten vor dem Ende, in der Folge blieb es beim 28:28.

Meister mit Ausrufezeichen zum Abschluss

Das Spitzenspiel bestritten Meister Frisch Auf Göppingen und der Dritte HC Leipzig, es wurde vor der beeindruckenden Kulisse von 2.370 Zuschauern eine torreiche Begegnung. Bis zum 11:11 wechselte die Führung mehrfach, dann setzte sich der Meister mit einer Vierer-Serie auf 15:11 ab. Nach einem 20:17 zur Pause setzte sich Göppingen über 26:21 und 29:22 beim 34:24 erstmals auf zehn Tore ab - und hielt die Führung bis zum 43:33-Erfolg.

Einen deutlichen Erfolg feierte auch die TG Nürtingen, die gegen Absteiger Kirchhof beim 25:13-Pausenstand auf Rekordkurs lag - dann aber im letzten Heimspiel das Tempo drosselte. Am Ende stand ein 39:28 auf der Anzeigetafel. Der Fünfte aus Regensburg tat sich bei der ebenfalls abgestiegenen HSG Freiburg schwerer, behielt beim 27:26 aber die Oberhand.

Die Füchse Berlin verteidigten unterdessen den sechsten Platz mit einem knappen 25:24 gegen Mainz 05, das die Saison somit auf dem neunten Tabellenplatz abschloss. Die Handball Luchse aus Buchholz-Rosengarten bleiben trotz des abschließenden 33:23 gegen Schlusslicht Gröbenzell hinter Berlin auf dem siebten Platz.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga Frauen