2. Handball Frauen Bundesliga kompakt: Rödertal verliert gegen Angstgegner, Kurpfalz Bären auf Nichtabstiegsplatz

Frisch Auf Göppingen ist der Rückkehr in die 1. Handball Bundesliga Frauen einen weiteren Schritt näher gekommen. Während die Württembergerinnen gegen Schlusslicht Gröbenzell siegten, verlor der ärgste Verfolger HC Rödertal. Im Abstiegskampf haben die Kurpfalz Bären mit einem 30:28 gegen den HC Leipzig überrascht und so den letzten Nichtabstiegsplatz übernommen, Waiblingen rutschte auf den Relegationsrang.

Franziska Peter hatte im Hinspiel im November gegen Rödertal erheblichen Anteil am ESV-Sieg. Hans-Christian Wagner, ESV

Die Erfolgsserie von Frisch Auf Göppingen geht weiter, gegen den HCD Gröbenzell setzte man sich klar mit 31:21 durch. Das Schlusslicht konnte rund eine Viertelstunde mithalten, musste aber nach dem 8:8 (18.) abreißen lassen. Verfolger HC Rödertal konnte hingegen seine schwarze Serie gegen den EVS 1927 Regensburg nicht brechen, unterlag am Ende mit 17:22. Die Oberpfälzerinnen eroberten damit vorerst Rang 3.

Der HC Leipzig verlor bei den Kurpfalz Bären mit 28:30, Nürtingen und Mainz haben erst Sonntag ihre Heimspiele. Für die Badenerinnen waren es Big Points im Abstiegskampf, da man nun mit Waiblingen die Plätze tauschte und nun den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Die Tigers hingegen rutschten mit dem 27:31 in Berlin auf den Relegationsrang.

Weiterhin drei Zähler Rückstand auf Platz 12 hält die SG 09 Kirchhof, die beim TSV Nord Harrislee mit 31:33 verlor. Die HL Buchholz 08-Rosengarten siegte im Nordderby gegen den SV Werder Bremen mit 33:28.

Zwei Sonntagspartien

Am Sonntag stehen noch zwei Partien auf der Agenda, Mainz 05 geht als klarer Favorit in das Duell mit der HSG Freiburg. "Wir sind durch das Hinspiel (18:25-Niederlage, Anm.) gewarnt. Umso mehr sind wir gut vorbereitet und haben uns über die Saison hinaus gegen die offensiven Abwehrreihen immer besser eingespielt, als dies noch zum Zeitpunkt des Hinspiels war. Hinzu kommt, das ist unser Heimspiel!", so Dynamites-Trainerin Ilka Fickinger. "Ich möchte sehen, dass wir uns viel bewegen, wenig technische Fehler machen, um Freiburg nicht ins Tempospiel kommen zu lassen."

Punktgleich mit Mainz ist auch die TG Nürtingen vor dem Heimspiel gegen den TuS Lintfort. Um die Stärke der Handballerinnen vom Niederrhein weiß auch TGN-Trainer Manel Cirac: "Sie haben drei, vier sehr erfahrene Spielerinnen in ihren Reihen. Allen voran Prudence Kinlend, aber auch ihre Trainerin kennt die Liga sehr, sehr gut." Mit Blick auf sein Team stellt er fest: "Wir haben leider derzeit viele Verletzte, aber so ist Handball. Wir müssen weitermachen."