2. Handball Frauen Bundesliga kompakt: Krimi eröffnet 28. Spieltag

Die 2. Handball-Bundesliga befindet sich auf der Zielgeraden: Tabellenführer Frisch Auf Göppingen kann am Wochenende einen Haken an den anvisierten Aufstieg machen - von der Couch aus, sollte Rödertal am Samstag patzen. Im Keller holte Harrislee einen überraschenden Sieg.

Göppingen kann sich am Wochenende zum Meister krönen. picture alliance / Eibner-Pressefoto