2. Handball Frauen Bundesliga kompakt: Göppingen legt vor, Rödertal verliert an Boden

In der 2. Handball Bundesliga Frauen steuert der Aufstiegskampf vor der Vorentscheidung. Tabellenführer Frisch Auf Göppingen legte vor, Rödertal hingegen unterlag zu Hause überraschend. Im Keller gelang Nord Harrislee ein wichtiger Erfolg.

Frisch Auf Göppingen legte nach dem Sieg gegen Mainz in der Vorwoche nun in Gröbenzell nach. Michael Schmidt

Die Frauen von Frisch Auf Göppingen konnten ihren Vorsprung in der 2. Handball Bundesliga der Frauen an diesem Wochenende ausbauen. Das Team von Trainer Nico Kiener machte in Gröbenzell aus einem 6:7 eine 15:9-Pausenführung und behauptete diese im zweiten Abschnitt souverän bis zum 31:21-Endstand.

Verfolger HC Rödertal kassierte unterdessen eine überraschende Heimniederlage gegen den ESV Regensburg, der sich durch den Auswärtserfolg auf den fünften Platz verbesserte. Die Gastgeberinnen taten sich schwer und mussten nach dem 5:4 die Führung abgeben. Zur Pause stand ein 9:14 auf der Anzeigetafel und der Abstand wuchs direkt nach Wiederbeginn auf sieben Tore an. Der ESV ließ die Gsatgeberinnen nicht zurück ins Spiel, überzeugte mit einer starken Deckung und feierte am Ende ein 22:17.

Regensburg ist weiter punktgleich mit den Füchsen Berlin, die sich mit 31:27 gegen Waiblingen durchsetzten. Ebenfalls bei 29:21 Punkten steht der HC Leipzig, der sich bei den Kurpfalz Bären geschlagen geben musste. Zu dem Trio können morgen Nürtingen und Mainz aufschließen.

Im Kampf um den Klassenverbleib feierte der TSV Nord Harrislee einen wichtigen Erfolg gegen die SG 09 Kirchhof - und verkürzte damit zum einen den Abstand auf den Konkurrenten auf drei Punkte und zog zum anderen in der Tabelle an Freiburg vorbei, das am Sonntag in Mainz verlor. Die Kurpfalz Bären bauten unterdessen ihren Vorsprung auf die Abstiegszone mit einem Sieg gegen Leipzig weiter aus. Das letzte Spiel des Spieltags gewann die TG Nürtingen trotz Pausenrückstand haarscharf gegen Lintfort.

