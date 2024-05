2. Handball Frauen Bundesliga kompakt: Frisch Auf Göppingen nutzt praktisch den Matchball zum Aufstieg

Die 2. Handball-Bundesliga befindet sich auf der Zielgerade. Am viertletzten Spieltag hat Spitzenreiter Frisch Auf Göppingen praktisch den ersten Matchball zum Aufstieg genutzt. Im Abstiegskampf konnte der VfL Waiblingen Big Points setzen, einen Rückschlag gab es für die Kurpfalz Bären. Am Sonntag stehen sich noch Bremen und Lintfort gegenüber.

Aufgrund der Neuordnung der Ligenstärken gibt es in diesem Jahr nur einen Aufsteiger aus der 2. Handball Bundesliga der Frauen - und mit dem Tabellenzweiten HC Rödertal und Spitzenreiter Frisch Auf Göppingen stehen sich die beiden Topteams gegenüber. Sechs Zähler Vorsprung und eine um 68 Tore bessere Tordifferenz machten klar, den Württembergerinnen reicht praktisch schon ein Remis und mit einem 24:24 endete das Spitzenspiel.

Eng umkämpft ist der dritte Platz auf dem Podium. Der ESV 1927 Regensburg bewältigte die lange Fahrt zum TSV Nord Harrislee erfolgreich und siegte mit 36:32. Auch der HC Leipzig mit dem 28:24 bei der SG 09 Kirchhof und die TG Nürtingen mit einem 33:32 bei Schlusslicht HCD Gröbenzell bleiben auf den Fersen. Einen Rückschlag gab es für die Füchse Berlin mit dem 27:29 gegen den direkten Verfolger HL Buchholz 08-Rosengarten.

Im Abstiegskampf konnte der VfL Waiblingen seinen Nichtabstiegsplatz mit einem 29:18 beim Tabellenachten 1. FSV Mainz 05 festigen. Die Kurpfalz Bären hingegen kassierten eine deutliche 22:32-Niederlage gegen die HSG Freiburg. Die Red Sparrows wahrten damit die rechnerische Chance auf den Relegationsrang, sind nun fünf Zähler hinter dem Gegner aus Ketsch.

Einen Punkt besser ist noch die SG 09 Kirchhof. Am Sonntag stehen sich der TuS Lintfort und der SV Werder Bremen gegenüber. Beide haben wie Waiblingen aktuell 24 Pluspunkte und sind damit zwei Zähler besser als die Kurpfalz Bären.

"Wir müssen alles, was wir an Kräften haben in die Waagschale werfen", sagt Lintforts Trainerin Bettina Grenz-Klein. Für Werder-Cheftrainer Timm Dietrich geht es gegen Lintfort daher auch um die mentale Einstellung: "Wir müssen mit der Einstellung in das Spiel gehen, dass wir die bessere Mannschaft sind."

