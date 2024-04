2. Handball Frauen Bundesliga kompakt: Fernduelle in Auf- und Abstiegskampf

In der 2. Handball Bundesliga Frauen steuert der Aufstiegskampf auf die Ziellinie zu. Tabellenführer Frisch Auf Göppingen hat weiterhin zwei Zähler Polster auf den HC Rödertal. Im Abstiegskampf gibt es vor allem einen Dreikampf zwischen dem VfL Waiblingen, den Kurpfalz Bären und der SG 09 Kirchhof - drei Punkte stehen zwischen dem ersten Abstiegsplatz sowie dem Relegationsplatz und dem rettenden Ufer.

Mit sechs Partien wird am Samstag schon ein Großteil des 25. Spieltags absolviert. Klar verteilt sind die Rollen, wenn sich Schlusslicht HCD Gröbenzell und Ligaprimus Frisch Auf Göppingen gegenüberstehen. Verfolger HC Rödertal hat da mit dem Tabellenvierten ESV 1927 Regensburg schon die deutlich anspruchsvollere Hürde.

"Wir haben aus dem Hinspiel gegen Regensburg noch eine Rechnung mit uns selbst offen: An diesem Tag haben wir leider nicht unsere beste Leistung aufs Parkett gebracht. Deshalb gibt es am Samstag nur eine Devise: Wir wollen alles auf der Platte lassen", so HCR-Trainerin Maike Daniels. In den bisherigen Pflichtspielen untereinander gab der ESV noch nie einen Zähler ab.

"Bei den Bienen hängen die Trauben extrem hoch. 13 Siege in Serie sind ein Brett, aber wir können ohne Druck nach Großröhrsdorf fahren und werden versuchen, Rödertal ein weiteres Mal zu ärgern", blickt ESV-Trainer Bernhard Goldbach voraus und der Sportliche Leiter Robert Torunsky betont: "Für uns ist aber nur entscheidend, nicht in die Relegation zu müssen und dies möglichst schnell zu schaffen."

Drei Duelle im Abstiegskampf

Den Fokus Abstiegskampf gibt es ebenfalls am Samstag, die SG 09 Kirchhof reist zum TSV Nord Harrislee. "Ich liebe das Risiko, aber momentan ist es nicht angebracht. Wir brauchen mehr Klarheit, mehr Geduld, nachdem es zuletzt fast schon Roulette war. Auch das Tempo muss etwas raus", so Christian Denk, Interimstrainer bei den Melsungerinnen auch angesichts der Personallage.

Die Kurpfalz Bären haben gegen den HC Leipzig eine schwierige Aufgabe zu meistern. Leipzig steht aktuell auf dem 3. Tabellenplatz und hat sich mit dem Wechsel zu Coach Erik Töpfer zu einem Spitzenteam entwickelt, auch wenn es die jüngste Mannschaft der Liga ist.

"Ich erwarte eine aggressive und agierende Abwehr, die den Gegner vor Aufgaben stellt, wobei wir immer wach und aufmerksam sein müssen. Uns ist bewusst, dass wir nicht alles verhindern können, aber zuhause mit einer gewissen Emotionalität, Aggressivität und Zweikampfhärte möchten wir dem Gegner ein Spiel auf Augenhöhe bieten", verrät Bären-Trainerin Franzi Steil vor dem Spiel.

Punktgleich mit den Badenerinnen ist auch der VfL Waiblingen, der aufgrund der besseren Tordifferenz den ersten Nichtabstiegsplatz innehat. "Waiblingen wird Vollgas geben, um nicht noch weiter nach unten abzurutschen," blickt Spreefüxxe-Coach Susann Müller voraus. "Wir werden uns mit allem, was wir haben dagegenstemmen, denn auch wir haben noch Ziele in dieser Saison, die wir erreichen wollen."

"Wir erwarten diese Woche einen Gegner, der auf jeden Fall gewinnen will," so Berlins niederländische Rückraumspielerin Isa Ternede vor dem Heimspiel gegen die Tigers. "Jeder Pluspunkt ist jetzt wichtig, daher wollen auch wir das Spiel natürlich unbedingt gewinnen. Wir wollen an die letzten erfolgreichen Spiele anknüpfen, fokussiert sein und hart arbeiten, damit die beiden Punkte in Berlin bleiben." Das Nordderby zwischen den Handball-Luchsen und Werder Bremen hat durch die Siege beider Teams in der Vorwoche ein wenig an Brisanz verloren.

Zwei Sonntagspartien

Am Sonntag stehen noch zwei Partien auf der Agenda, Mainz 05 geht als klarer Favorit in das Duell mit der HSG Freiburg. "Wir sind durch das Hinspiel (18:25-Niederlage, Anm.) gewarnt. Umso mehr sind wir gut vorbereitet und haben uns über die Saison hinaus gegen die offensiven Abwehrreihen immer besser eingespielt, als dies noch zum Zeitpunkt des Hinspiels war. Hinzu kommt, das ist unser Heimspiel!", so Dynamites-Trainerin Ilka Fickinger. "Ich möchte sehen, dass wir uns viel bewegen, wenig technische Fehler machen, um Freiburg nicht ins Tempospiel kommen zu lassen."

Punktgleich mit Mainz ist auch die TG Nürtingen vor dem Heimspiel gegen den TuS Lintfort. Um die Stärke der Handballerinnen vom Niederrhein weiß auch TGN-Trainer Manel Cirac: "Sie haben drei, vier sehr erfahrene Spielerinnen in ihren Reihen. Allen voran Prudence Kinlend, aber auch ihre Trainerin kennt die Liga sehr, sehr gut." Mit Blick auf sein Team stellt er fest: "Wir haben leider derzeit viele Verletzte, aber so ist Handball. Wir müssen weitermachen."