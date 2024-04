2. Handball Frauen Bundesliga kompakt: Direktes Duell im Abstiegskampf in Waiblingen

Die 2. Handball Bundesliga Frauen befindet sich im Endspurt, das Unterhaus absolviert den 26. Spieltag. Die beiden Topteams im Aufstiegskampf spielen erst am Sonntag, damit ist am Samstag auch der Abstiegskampf im Fokus.

Das Wochenende eröffnen der VfL Waiblingen und der TuS Lintfort. Die Tigers sind zuletzt auf den Relegationsrang gerutscht und müssen dringend punkten. Bei einem Heimerfolg würde man die Kurpfalz Bären vor der Auswärtspartie in Göppingen unter Druck setzen, wäre gleichzeitig in Schlagdistanz zum TuS Lintfort.

Auch Werder Bremen, nach Pluspunkten gleichauf mit Lintfort, muss noch im Abstiegskampf punkten und hat die formstarken Füchse Berlin zu Gast. "Berlin hat sich im Laufe der Saison gefunden und sind aktuell gut drauf, da kommt eine schwere Aufgabe auf uns zu", sagt Werder-Coach Timm Dietrich. "Wir rechnen uns daher auch gegen Berlin etwas aus, es sind aber auch noch genug Punkte zu vergeben um den Klassenerhalt zu sichern."

"Bremen hat einen unglaublich breiten Kader und viele Wechselmöglichkeiten," blickt Berlins Coach Susann Müller voraus. "Sie haben diese Saison schon Rödertal und auch Göppingen in eigener Halle geschlagen. Wir werden uns also auf einen norddeutschen Hexenkessel vorbereiten."

Vier Teams punktgleich

Mit drei Zähler Rückstand auf Waiblingen muss die SG 09 Kirchhof in Regensburg dringend etwas Zählbares holen. "Kirchhof verfügt über ein gefährliches Team mit einigen der stärksten Individualistinnen der Liga", sagt mahnt ESV-Trainer Bernhard Goldbach und betont mit Blick auf die 27:28-Hinspielniederlage: "Auf eigenem Parkett wollen wir natürlich gern den Spieß umdrehen und uns revanchieren. Wir wissen aber auch, dass wir gegen den mit dem Rücken zu Wand stehenden Gegner extrem gefordert sein werden."

Die Handball-Luchse von Buchholz 08-Rosengarten wollen sich gegen den TSV Nord Harrislee weiter nach vorne arbeiten, im Tabellenkeller hat die HSG Freiburg als Vorletzter das Schlusslicht HCD Gröbenzell zu Gast. Im Kampf um Rang 3 kommt es zum Topspiel der punktgleichen Teams TG Nürtingen und 1. FSV Mainz 05, beide haben wie Berlin und Leipzig nur zwei Zähler Rückstand auf Regensburg.

"Wir hoffen natürlich, dass unsere verletzten Spielerinnen schnell wieder mit eingreifen können, damit wir auch die letzten fünf ausstehenden Partien erfolgreich gestalten und das bestmögliche Ergebnis herausholen können", unterstreicht TGN-Coach Manel Cirac die Ambitionen der Neckarmädels.

"Wir haben in den letzten Spielen bewiesen, dass alle Spielerinnen ein Spiel entscheiden können. Mit 8:2 Punkten aus den letzten fünf Partien reisen wir mit viel Selbstbewusstsein nach Nürtingen. Und wir wollen Revanche für die bittere Heimniederlage (23:29) in der wir 40 Minuten lang gut agiert haben und dann einen Total Blackout erlitten", so Dynamites-Trainerin Ilka Fickinger.

Aufstiegsfernduell am Sonntag

Am Sonntag richtet sich der Blick auf den Aufstiegskampf, auch wenn die Kurpfalz Bären auch im Abstiegskampf noch Zählbares brauchen. Mit Spitzenreiter Frisch Auf Göppingen wartet aber die schwerstmögliche Auswärtshürde. "Wir freuen uns auf eine schöne Atmosphäre in der Arena und möchten den Schwung und die positiven Emotionen aus den letzten Partien in unser Spiel transportieren.", so Bären-Trainerin Franzi Steil unter der Woche. Weiter hofft sie, "dass wir Göppingen vor Aufgaben stellen und als Mannschaft agieren."

Die zweite Sonntagspartie ist das Sachsenderby, während der HC Leipzig noch als aktuell Fünfter um Rang 3 kämpft, ist der HC Rödertal der einzig verbliebene Verfolger Göppingens. "Rödertal ist personell besser besetzt. Bei uns kommen neben einigen Wehwehchen noch die Doppelbelastung unserer Talente dazu”, ordnet HCL-Coach Erik Töpfer die Ausgangslage ein. “Trotzdem wollen wir wieder unser Potential nutzen, die Abwehr stabilisieren und vor allem im Angriff besser sein. Zuletzt war die Abschlussquote knallrot."

"Nach der Partie gegen Regensburg, in der wir überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden haben, erwarte ich eine deutliche Reaktion von uns. Ein Spiel im Vollgas-Modus und eine All-in-Mentalität in allen Aktionen, die wir machen", erklärt HCR-Trainerin Maike Daniels.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga Frauen