2. Handball Frauen Bundesliga kompakt: Aufstiegsgipfel im Rödertal

Die 2. Handball-Bundesliga befindet sich auf der Zielgerade. Am viertletzten Spieltag hat Spitzenreiter Frisch Auf Göppingen praktisch Matchball zum Aufstieg und das auch noch beim direkten Verfolger. Im Tabellenkeller könnten zwei weitere Absteiger feststehen. Die Plätze 9-12 trennen aktuell nur zwei Pluszähler - nur drei Teams werden den direkten Klassenerhalt schaffen können.

Aufgrund der Neuordnung der Ligenstärken gibt es in diesem Jahr nur einen Aufsteiger aus der 2. Handball Bundesliga der Frauen - und mit dem Tabellenzweiten HC Rödertal und Spitzenreiter Frisch Auf Göppingen stehen sich die beiden Topteams gegenüber. Sechs Zähler Vorsprung und eine um 68 Tore bessere Tordifferenz machen klar, den Württembergerinnen reicht praktisch schon ein Remis.

"Mit Göppingen bekommen wir einen richtigen Kracher ins Haus - darauf freuen wir uns sehr. In diesem Spiel können wir uns noch einmal mit dem Team messen, dass mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aufsteigen wird. Das wird ein schöner Gradmesser zum Ende einer langen Saison", so HCR-Trainerin Maike Daniels vor dem Duell mit dem Ex-Verein.

End umkämpft ist der dritte Platz auf dem Podium. Der ESV 1927 Regensburg hat eine lange Fahrt zum Vorletzten TSV Nord Harrislee vor sich. Die Nordfrauen haben mit 14:38 Pluspunkten schon acht Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Damit ist für den Tabellenvorletzten der Abstieg praktisch bereits vier Spieltage vor Ultimo besiegelt. "Vor heimischem Publikum hat Harrislee gerade in diesem Jahr schon einige beachtliche Vorstellungen gezeigt. Da müssen wir richtig gut spielen, um etwas Zählbares mitzunehmen", blickt Trainer Bernhard Goldbach auf die Partie. "Wir haben gegen Rödertal und Kirchhof deutlich zu viele Hundertprozentige liegen lassen. Das müssen wir gegen Harrislee definitiv besser machen."

Harter Kampf um Rang 3

Einen Zähler hinter den Bunker-Ladies sind mit den Füchsen Berlin, dem HC Leipzig und der TG Nürtingen gleich drei Teams. Die Spreefüxxe empfangen mit den Handball-Luchsen Buchholz-Rosengarten einen direkten Verfolger. "Um die Siegesserie von Rosengarten zu durchbrechen, müssen wir von Minute eins an wach sein, Vollgas geben und im Vergleich zu unseren letzten Spielen eine stärkere Abwehr stellen. Wir wollen unsere Serie fortführen und unseren Fans ein attraktives Handballspiel liefern", blickt Berlins Rückraumspielerin Lucy Gündel voraus.

Nürtingen hingegen reist zu Schlusslicht Gröbenzell. Ein Gegner, der frei aufspielen kann und sich möglichst gut von seinem Publikum verabschieden möchte. Die Neckarmädels wollen ihre letzten Spiele genießen und bestmögliche Ergebnisse erzielen. "Wir wollen uns keine Verletzungen mehr einfangen", so TGN-Kapitänin Benitta Quattlender.

Der HC Leipzig muss hingegen zur SG 09 Kirchhof nach Melsungen. Die Nordhessinnen kämpfen noch um den Kontakt zum Relegationsrang, vier Zähler Rückstand hat man aktuell. „Ja, Kirchhof sollte machbar sein. Wir haben gerade im letzten Spiel gezeigt, welches Niveau im Kader steckt. Wenn wir in der Woche hart an uns arbeiten, wollen wir das auch voll fokussiert auf den Platz bringen und das auch auswärts, ohne den großen Heimvorteil”, so Erik Töpfer.

Leipzigs Trainer betont allerdings auch: "Ich erwarte von Kirchhof eine riesige kämpferische Leistung mit großartiger Unterstützung der Fans. Bei ihnen geht es um den Klassenerhalt, den sie mit großer Willensleistung schaffen wollen. Was sie in Regensburg eindrucksvoll gezeigt haben, als sie in 120 Sekunden einen Drei-Tore-Rückstand aufgeholt haben."

Kampf um Relegationsplatz 12

Abgesehen von den Melsungerinnen stehen sich die Teams auf den Plätzen 8-14 in direkten Duellen gegenüber und könnten so im Abstiegskampf richtungsweisend sein. Mainz 05, gleichauf mit den Handball-Luchsen, empfängt den VfL Waiblingen. "Wir müssen mit einem Gegner rechnen, der uns nichts zu schenken hat und aufopferungsvoll kämpfen wird. Wir freuen uns heute auch auf den Auftritt unseren zukünftigen Neuzugangs auf Linksaußen Magdalena Probst. Es verspricht erneut ein spannender Fight zu werden", so Dynamites-Trainerin Ilka Fickinger.

Die Kurpfalz Bären haben mit der HSG Freiburg den vermeintlich leichtesten Gegner zu Gast. "Wir müssen äußerst diszipliniert agieren, sowohl vorne als auch hinten. Freiburg ist eine wuselige Mannschaft, die immer wieder Lücken in der Abwehr findet, hier gilt es in der Abwehr und im Rückzug schlau zu spielen, um Freiburg keine einfachen Tore zu gewähren", sagte Bären-Trainerin Franzi Steil vor dem Spiel.

Am Sonntag empfängt der TuS Lintfort dann den SV Werder Bremen, beide Teams haben aktuell 24 Pluspunkte gesammelt. "Wir müssen alles, was wir an Kräften haben in die Waagschale werfen", sagt Lintforts Trainerin Bettina Grenz-Klein.

