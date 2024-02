2. Handball Bundesliga kompakt: Wichtige Heimspiele für Dessau und Minden

Die 2. Handball Bundesliga absolviert ihren 22. Spieltag. Beim Dreikampf an der Spitze kommt es Samstag zu einem Fernduell. Der Abstiegskampf startet schon am Freitag und hat am Sonntag dann ein direktes Duell.

GWD Minden steht am Freitag unter Zugzwang. IMAGO/Eibner

» Tabelle 2. Handball Bundesliga

Die 2. Handball-Bundesliga absolviert ihren 22. Spieltag kompakt am Wochenende. Am Freitag startet das Unterhaus mit drei Partien. Unter anderem will GWD Minden im Heimspiel gegen den Siebten HC Elbflorenz die Abstiegsplätze wieder verlassen. Im Abstiegskampf punkten muss auch der Dessau-Roßlauer HV im Heimspiel gegen den Achten VfL Lübeck-Schwartau. Nach oben orientieren kann sich der VfL Eintracht Hagen im Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen.

Am Samstag werden vier Partien ausgetragen, das Spitzentrio liefert sich ein Fernduell. Spitzenreiter 1. VfL Potsdam muss zum HSC 2000 Coburg, der Zweite SG BBM Bietigheim empfängt den TV Hüttenberg und der Dritte Hamm-Westfalen reist zum TuS Vinnhorst. Vierte Partie am Sonnabend ist das NRW-Duell zwischen dem TuS N-Lübbecke und TUSEM Essen.

Am Sonntag gibt es noch zwei Partien, unter anderem das Kellerduell zwischen Schlusslicht EHV Aue und dem TSV Bayer Dormagen. Darüber hinaus stehen sich mit dem TV Großwallstadt und der HSG Nordhorn-Lingen zwei Teams gegenüber, die bislang 20 Pluspunkte sammeln konnten.

» Spielplan und Liveticker 2. Handball Bundesliga

» Top25-Torschützen 2. Handball Bundesliga

Der Freitag in der 2. Handball Bundesliga

Der VfL Lübeck-Schwartau reist nach drei Siegen in Serie mit Selbstbewusstsein zum Dessau-Roßlauer HV, der im Abstiegskampf dringend punkten muss. "Sie hatten dieses Jahr Verletzungspech, haben ein bisschen das Spielglück in der Hinrunde verloren und sind auf einmal mit in den Abstiegskampf reingeraten, wo sie sicherlich eigentlich überhaupt nicht reingehören", schätzt VfL-Coach David Röhrig den Gegner ein und warnt vor allem vor Timo Löser und David Sohmann.

"Es ist schon beeindruckend, wie sie aus der Winterpause gekommen sind. Sie hatten zuletzt eine überragende Torhüterleistung, spielen eine sehr intensive und aggressive Abwehr. Zudem verfügen sie über ein gutes Tempospiel und agieren im Positionsspiel mit klaren Aktionen", erklärt DRHV-Coach Uwe Jungandreas.

Die Eulen Ludwigshafen müssen zum VfL Eintracht Hagen. "Das ist die Mannschaft der Stunde", attestiert Eulen-Coach Johannes Wohlrab vor der Dienstreise zum Zweitliga-Fünften, der sechs Siege in Folge feiern durfte. Dort stehen mit Alexander Becker, Frederic Stüber und Jan-Lars Gaubatz drei ehemalige Eulen-Profis unter Vertrag.

"Auf den meisten Positionen sind sie dreifach besetzt", sagt der Eulen-Trainer. "Sie haben sehr viele gute Individualisten. Es geht viel über die Mitte. Wir müssen mit einer aggressiven Abwehr versuchen sie zu Abschlüssen aus neun Metern zu zwingen."

In der Liga (30:36) und im Pokal (31:32) setzte es zum Beginn der Saison zwei Niederlagen für die Pfälzer. "Meine Jungs haben keine Lust, gegen den gleichen Gegner dreimal in einer Saison zu verlieren …", erklärt deshalb Wohlrab.

GWD Minden rutschte zuletzt auf einen Abstiegsplatz, Gegner HC Elbflorenz hingegen konnte das letzte Spiel bei TUSEM Essen gewinnen. "Uns erwartet, denke ich, ein schwieriges Spiel, da Minden mit Sicherheit nicht zufrieden mit dem aktuellen Tabellenstand sein wird", so Elbflorenz-Rechtsaußen Lukas Wucherpfennig.

"Die Zeit der Ausreden ist vorbei, wir müssen liefern. Der HC ist ein Gegner, der manchmal wie eine Wundertüte ist. Dresden hat eine gute Abwehr und vor allem einen torgefährlichen Rückraum mit Mindaugas Dumcius, Ivar Stavast und Sebastian Greß. Das wird keine leichte Aufgabe aber es liegt an uns, dass wir unsere Leistung auf die Platte bekommen und den Bock umstoßen", so Mindens Trainer Aaron Ziercke.

Ein besonderes Spiel ist es für Rückraumspieler Max Janke, ist er doch vor der Saison nach mehr als zwei Jahren bei Minden zu den Sachsen gewechselt. Auch Doruk Pehlivan hat bereits bei den Grün-Weißen gespielt.

Der Samstag in der 2. Handball Bundesliga

Nach gutem Saisonstart ist Zweitligist TUSEM Essen nach unten durchgereicht worden, mit 17:25 Punkten sind die Handballer aus dem Ruhrgebiet im unteren Mittelfeld. Der TuS N-Lübbecke hinkt seinen Aufstiegsambitionen hinterher, unter anderem auch aufgrund der 28:31-Hinspielniederlage.

Die SG BBM Bietigheim darf sich im Aufstiegskampf keinen Patzer leisten, vor allem nicht vor heimischer Kulisse. Gegner TV Hüttenberg musste zuletzt mit der Niederlage gegen den TuS Vinnhorst eine bittere Pleite hinnehmen.

"Wir müssen über unser Training wieder zu alter Sicherheit und auch Aggressivität in der Deckung zurückfinden, um wieder an unser Leistungsoptimum heranzukommen", fordert TVH-Chefcoach Stefan Kneer.

Nach zwei überzeugenden Siegen in Folge wartet auf den TuS Vinnhorst nun eine hohe Hürde mit dem Ligadritten ASV Hamm-Westfalen - Abstiegskampf trifft Aufstiegskampf. Der Bundesligaabsteiger war schon in der letzten Saison in der zweiten Runde des DHB-Pokals im Sportzentrum zu Gast und musste sich strecken um eine Runde weiter zu kommen.

"Hamm ist ein absolutes Spitzenteam der zweiten Liga, gemeinsam mit Potsdam und Bietigheim", hebt TuS-Coach Davor Dominikovic vor allem den Rückraum der Westfalen hervor und betont: "Es ist eine sehr gut balancierte Mannschaft, auf die wir treffen und wir werden versuchen unser bestes Gesicht zu zeigen. Zu Beginn des Jahres habe ich gesagt, wir haben 15 Endspiele, zwei haben wir gespielt, jetzt sind es noch 13 Endspiele."

Spitzenreiter 1. VfL Potsdam reist zum HSC 2000 Coburg. Das Team von Trainer Bob Hanning ist seit 18 Spielen ungeschlagen. Mit einem geschwächten Kader reiste die Mannschaft von Jan Gorr zum Hinspiel im vergangenen Jahr, das die Adler mit 32:28 für sich entscheiden konnten.

"Anfang der Saison waren sie noch sehr verletzungsgeplagt. Jetzt sind mittlerweile wieder einige Spieler zurückgekehrt, weshalb sie zurecht in der oberen Tabellenhälfte stehen. Für jede Mannschaft ist es in Coburg ein unangenehmes Auswärtsspiel und wir müssen uns einfach auf unser eigenes Spiel konzentrieren", sagt Maxim Orlov.

Der Sonntag in der 2. Handball Bundesliga

Großwallstadt empfängt Nordhorn-Lingen, beide Teams konnten bislang 20 Pluspunkte sammeln. Die Mainfranken haben allerdings eine Partie weniger absolviert. Schmerzhaft für dem TVG vor allem die Hinspielniederlage, damals verlor man nach einer schwachen Abwehrleistung mit 31:37.

Der TVG hat also hier noch eine Rechnung offen. Damit die aufgeht, muss folglich der Innenblock gut stehen. Dass das gut funktioniert, hat die Mannschaft in den letzten beiden Spielen eindrucksvoll bewiesen. Defizite allerdings zeigte man im Angriff.

Kellerduell in Lößnitz, der EHV Aue empfängt den TSV Bayer Dormagen. Während die Sachsen bislang 8:32 Zähler haben und dringend gewinnen müssen, um sich im Abstiegskampf noch einmal zurückzumelden, stehen die Rheinländer aktuell nur noch knapp über dem Strich.

Mit Ian Hüter, Lucas Rehfus, Florian Boehnert, Luis Pauli und Robin Kremp standen vor Anwurf der Partie gegen Coburg fünf Spieler nicht zur Verfügung, während der Partie fiel erst noch Patrick Hüter (Platzwunde) und dann auch Joshua Reuland (Verdacht auf eine Bänderverletzung) aus. "Ich hoffe, dass dann einige Spieler wieder zur Verfügung stehe", soTSV-Coach Matthias Flohr.

