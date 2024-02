2. Handball Bundesliga kompakt: TuS Vinnhorst schiebt GWD Minden auf Abstiegsplatz

Die 2. Handball Bundesliga absolviert ihren 21. Spieltag. Beim Dreikampf an der Spitze marschierten alle drei Teams, allerdings ist der TuS N-Lübbecke mit einer Niederlage aus der Spitzengruppe gerutscht. Am Montag sorgte der Sieg des TuS Vinnhorst für Bewegung am Tabellenende.

Keine Überraschungen in der 2. Handball Bundesliga: Die Topteams des 1. VfL Potsdam, der SG BBM Bietigheim und des ASV Hamm-Westfalen gewannen ihre Spiele allesamt. Auch Eintracht Hagen, der HSC Coburg und der VfL Lübeck-Schwartau sorgten für Favoritensiege.

Zwei Partien gab es auch am Sonntag. Die Eulen Ludwigshafen gewannen gegen den TuS N-Lübbecke und fügten den Gästen so einen Dämpfer im Aufstiegskampf zu. Sieben Punkte trennen die Ostwestfalen nun vom zweiten Platz. Zudem gewann der HC Elbflorenz bei TuSEM Essen und schickte den Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet so noch tiefer in die Krise. Am Montag beendet das Duell zwischen dem TV Hüttenberg und dem TuS Vinnhorst den Spieltag.

Der Freitag in der 2. Handball Bundesliga

Ligaprimus Potsdam hat seinen Erfolgstrend fortgesetzt. Gegen den abstiegsbedrohten Dessau-Roßlauer HV errungen die Landeshauptstädter am Freitag in regenbogenfarbenen Sondertrikots einen 28:24-Sieg. Dabei legte der Spitzenreiter ab der zweiten Halbzeit spielentscheidend vor und ließ den DRHV nicht mehr herankommen. Im Fokus standen auch die beiden Ligatoptorschützen Max Beneke und Timo Löser, die sich ein Duell auf Augenhöhe lieferten. Am Ende hatten beide sieben Tore erzielt.

Auch der ASV Hamm-Westfalen konnte am Freitag vorlegen. Gegen die Saisonenttäuschung GWD Minden gewann der Mitabsteiger deutlich mit 33:26. Schon zur Pause hatten sich die Hausherren mit dem 17:12 ein kleines Torpolster herausgeworfen. Minden haderte nach dem Spiel einmal mehr mit der eigenen Konsequenz und ist weiterhin akut davon bedroht, in die 3. Liga durchgereicht zu werden. Einzig die mögliche Verletzung von Yonatan Dayan trübte den Hammer Sieg. Bei den Ostwestfalen debütierte Szymon Dzialakiewicz (» alles zum Wechsel) mit drei Toren..

Mit dem VfL Eintracht Hagen war am Freitag ein weiteres Topteam gefordert. Die Nordrhein-Westfalen sicherten sich dabei ganz im Stile ihrer Mitstreiter einen Sieg. Der TV Großwallstadt musste sich dem Favoriten am Ende mit 23:26 geschlagen geben, weil die Partie im Laufe des zweiten Durchgangs immer mehr auf Heimseite kippte.

Auch der HSC 2000 Coburg erfüllte am Freitagabend seine Pflichtaufgabe. Beim TSV Bayer Dormagen gelang dem Team aus dem Verfolgerfeld ein deutlicher 33:25-Sieg und die damit verbundene Sicherung des sechsten Tabellenplatzes. Felix und Max Jaeger waren mit sieben beziehungsweise sechs Treffern die besten Werfer ihres Teams. Bei Dormagen gesellte sich mit Kapitän Patrick Hüter ein weiterer Verletzter zum bis dahin fünfköpfigen Lazarett.

Der Samstag in der 2. Handball Bundesliga

Die SG BBM Bietigheim hat es der Konkurrenz am Samstagabend gleichgetan und die starke Form beim 32:29-Auswärtssieg gegen die HSG Nordhorn-Lingen bestätigt. Zwar gaben sich die Gastgeber nie auf und führten im ersten Durchgang sogar, kamen nach dem Seitenwechsel aber nicht mehr in Schhlagdistanz. Der Tabellenzweite bleibt so auf Aufstiegskurs.

Mit einer überragenden Torwartleistung hat der VfL Lübeck-Schwartau den eigenen Aufwärtstrend in der 2. Handball Bundesliga bestätigt und Schlusslicht EHV Aue deutlich geschlagen. Besonders Paul Dreyer überragte zwischen den Pfosten der Norddeutschen mit zahlreichen Paraden. In der Schlussviertelstunde tat es dann auch Nils Conrad seinem Teamkollegen gleich.

Der Sonntag in der 2. Handball Bundesliga

Der TuS N-Lübbecke hat durch die Auswärtsniederlage bei den Eulen Ludwigshafen weiter an Boden im Rennen um den Aufstieg verloren. Auch am Sonntag hinkten die Ostwestfalen den eigenen Ansprüchen hinterher und kamen im gesamten Spiel nicht zu einer einzigen Führung. Dennoch gelang es Lübbecke, das Spiel eng zu halten. Die Eulen ließen die Gäste aber gerade in der Schlussphase nie wirksam verkürzen. Auf jedes Tor zum minus zwei hatten die Hausherren die richtige Antwort parat, so dass am Ende ein 34:32-Heimsieg zu Buche stand.

TuSEM Essen hat einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Seit dem 13. Spieltag holten die Ruhrpottler nur noch vier Punkte, stehen mit 17:25 Zählern nun auf dem 13. Platz. Gerade die Heimstärke scheint wie verflogen: auch gegen den HC Elbflorenz Dresden. In einer torreichen Begegnung zogen die Essener trotz 14:12-Halbzeitführung den Kürzeren. Aus einem 17:17 war Mitte des zweiten Durchgangs ein 18:24 geworden. Eine Hypothek, die TuSEM bis zum 31:34-Endstand nicht mehr begleichen konnte.

Der Montag in der 2. Handball Bundesliga

Nach dem Sieg gegen Dormagen gelang es dem Team von Trainer Davor Dominikovic, seine Leistung zu bestätigen: Das 34:28 (19:14) beim TV Hüttenberg bedeutete für den Aufsteiger den Sprung auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Stattdessen rutscht Traditionsverein und Bundesliga-Absteiger GWD Minden in die rote Zone.

