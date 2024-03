2. Handball Bundesliga kompakt: Topteams müssen vorlegen

Vor der Nationalmannschaftspause steht in der 2. Handball-Bundesliga der 24. Spieltag auf der Agenda. Der Freitagabend hält drei Partien bereit, unter anderem mit den Topteams Bietigheim und Potsdam. Am Samstag steigt das Schlüsselspiel im Abstiegskampf zwischen dem TuS Vinnhorst und GWD Minden. Am Sonntag müssen Hamm im Aufstiegskampf und Gegner Dessau-Roßlauer HV im Abstiegskampf nachlegen.

Im Halbstundentakt wird am Freitagabend angeworfen, auch wegen der Konferenz beim übertragenden Streamingdienst Dyn. Der TV Großwallstadt hat zunächst ab 19 Uhr den HC Elbflorenz zu Gast, im Anschluss startet die SG BBM Bietigheim im Aufstiegskampf gegen den TSV Bayer Dormagen, der noch im Abstiegskampf punkten muss. Anschließend ist der 1. VfL Potsdam beim TuS N-Lübbecke zu Gast.

Am Samstag steht das Kellerduell zwischen dem TuS Vinnhorst und GWD Minden im Fokus, zeitgleich um 18 Uhr kreuzen auch der HSC 2000 Coburg und die HSG Nordhorn-Lingen als Teams der oberen Tabellenhälfte die Klingen. Eintracht Hagen führt vor dem Heimspiel gegen den TV Hüttenberg um 19.30 Uhr das Verfolgerfeld hinter den Teams im Aufstiegskampf an.

Auch am Samstag werden drei Partien absolviert, alle zeitgleich um 17 Uhr. Schlusslicht EHV Aue hat TUSEM Essen zu Gast, beide müssen im Abstiegskampf punkten. Gleiches gilt für den Dessau-Roßlauer HV, der mit dem ASV Hamm-Westfalen allerdings den aktuellen Ligadritten zu Gast hat. Ein Duell im Mittelfeld liefern sich die Tabellennachbarn Eulen Ludwigshafen und VfL Lübeck-Schwartau.

In Sachen Torschützenstatistik bahnt sich derweil keine Überraschung an. U21-Weltmeister Max Beneke schraubte zuletzt seinen Vorsprung mit sechs Treffern gegen Vinnhorst auf 56 Treffer in die Höhe und steht nun bei 192 Saisontoren, gefolgt von Fynn Hangstein (150) und Timo Löser (138).

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

Der TV Großwallstadt befindet sich als Elfter mit 20:24 Zählern im unteren Mittelfeld, der HC Elbflorenz hat sich hingegen mit fünf Pluszählern Vorsprung auf Rang 7 gearbeitet. Auch in dieser Partie wird noch einmal Povilas Babarskas anstatt Michael Roth (Hüft-OP) an der Seitenlinie stehen. Eine besondere Partie wird es für Nils Kretschmer, der mit den Dresdnern bei seinem künftigen Klub spielen wird.

"Der TVG ist eine eingespielte Mannschaft mit ordentlich Power aus dem Rückraum", so HCE-Kreisläufer Jonas Thümmler. "Wie vor jedem Spiel haben wir einen Plan herausgearbeitet, den wir umsetzen wollen. Außerdem wollen wir an unsere letzten Spiele anknüpfen. Wir werden uns auf unsere Stärken fokussieren und alles reinhauen, dann ist wieder alles möglich."

Die SG BBM Bietigheim ist aktuell Tabellenzweiter mit einem Punkt Polster auf Hamm, Bayer Dormagen hingegen auf Rang 14 nur fünf Zähler von einem Abstiegsrang entfernt. Für Bietigheims Cheftrainer sind es noch "11 Endspiele", um das Ziel vom Aufstieg zu realisieren.

"Die SG BBM ist derzeit vielleicht mit Potsdam die beste Mannschaft in der Liga. Sie sind sehr stabil in dieser Spielzeit, sodass es gerade in Bietigheim eine große Herausforderung für uns ist", sieht "Matti" Flohr sein Team zwar in der Außenseiterrolle, aber dennoch nicht chancenlos: "Diese Liga ist verrückt. Letztes Jahr haben wir auch in Bietigheim gewonnen, also warum nicht auch diesmal mit dem Rückenwind von zwei Siegen. Wir haben nicht viel zu verlieren."

Heimspiele gegen Dormagen gehören im Übrigen nicht zu den Lieblingsaufgaben der Truppe vom Viadukt. In den bisherigen acht Heimspielen, sprang erst ein magerer Sieg heraus - und der datiert aus dem Februar 2012. Die letzten vier Heimspiele gingen allesamt verloren, so auch in der Vorsaison, als der TSV Bayer mit 29:28 die Oberhand behielt.

Der VfL Potsdam ist seit 20 Spielen ungeschlagen, bei lediglich zwei Unentschieden. Eines davon stand beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften auf der Tafel. Damals verpassten die Adler dank einer starken Schlussphase nur knapp den Sieg gegen den TuS N-Lübbecke.

"Nettelstedt ist eine Mannschaft, die vom Potenzial her genau da stehen könnte, wo wir gerade stehen und die auf jeder Position exzellent doppelt besetzt ist. Das wird schon eine Herkulesaufgabe, auch aufgrund unserer personellen Situation. Aber auch da müssen wir Lösungen finden, Ideen entwickeln und die dann am besten auch zu einem positiven Abschluss bringen", so Potsdam-Coach Bob Hanning.

TuS N-Lübbeckes Trainer Michael Haaß rechnet am Freitagabend mit einem "spannenden, möglicherweise auch gutklassigen Spiel" und der Weltmeister von 2007 betont: "Wir müssen eine Top-Leistung auf die Platte bringen, wenn wir etwas erreichen wollen. Sicher können wir den 1. VfL schlagen, aber es wartet sehr viel Arbeit auf uns."

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Mit dem Auswärtssieg bei TUSEM Essen konnte sich GWD Minden vor dem Schlüsselduell am TuS Vinnhorst wieder vorbeischieben. Nur ein Punkt trennt beide Vereine. "Der souveräne Sieg in Essen war enorm wichtig für uns, auch weil die Jungs gesehen haben, dass sich die harte Arbeit im Training auszahlt", sieht auch GWD-Chefcoach Aaron Ziercke einen wichtigen Aspekt.

"Der TuS ist sehr variabel in seiner Abwehr und kann zwischen einer 6:0-, 5:1- oder auch 3:2:1-Deckung wechseln. In der Offensive kann Vinnhorst vor allem über den Kreis oder den Rückraum mit Matthias Hild und Melf Hagen gefährlich werden. Wir werden uns auf viele Zweikämpfe und eins-gegen-eins Situationen einstellen", erklärt Ziercke.

TuS-Trainer Dominikovic kann personell, bis auf den langzeitverletzten Falk Kolodziej, aus dem Vollen schöpfen. Bei Minden ist Nachverpflichtung Szymon Dzialakiewicz nach einem Schlag auf das Knie angeschlagen. Auch Sveinn Johannsson musste aufgrund von Rückenproblemen zwei Trainingstage aussetzen. Ein Faktor wird natürlich auch die Halle sein. Es deutet sich ein ausverkauftes Haus an.

Der HSC 2000 Coburg ist aktuell auf Rang 6 der Tabelle, mit drei Punkten Rückstand reist die HSG Nordhorn-Lingen als Achter nach Franken. Torwart Kristian van der Merwe sowie Linksaußen und Mannschaftskapitän Max Jaeger stehen bei den Hausherren besonders im Fokus, schließlich heuern beide im Sommer in der Grafschaft an.

Eine schwierige Aufgabe wartet am Samstag auf den TV Hüttenberg. Die Mittelhessen reisen zum Tabellenvierten VfL Eintracht Hagen, der bisher in der laufenden Saison vor heimischem Publikum erst zwei Niederlagen kassierte.

"Hagen ist eine Mannschaft, die auf jeder Position mindestens doppelt oder sogar dreifach gut besetzt ist und dementsprechend sehr viel Qualität im Kader hat. Daher ist der aktuelle Tabellenplatz absolut gerechtfertigt", findet TVH-Coach Stefan Kneer.

Für den Ex-Nationalspier ist klar: "Wir brauchen in der Abwehr in jedem Fall die gleiche Aggressivität, Intensität und Leidenschaft wie gegen Aue. Vorne müssen wir geduldig spielen und dürfen keine einfachen Fehler machen, um dann die Lücken in der körperlich starken und dennoch beweglichen 6:0-Dekung zu nutzen. Damit wir eine realistische Chance haben wird das Ziel sein, Hagen unter 30 Toren zu halten."

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Der EHV Aue droht direkt wieder abzusteigen, das rettende Ufer entfernt sich immer wieder. Den Abstand nach hinten vergrößern muss allerdings auch TUSEM Essen, zumal der Traditionsverein am letzten Spieltag sein Heimspiel gegen GWD Minden verlor und so eine große Chance verpasst hatte.

Ein Duell von Tabellennachbarn im Mittelfeld, die Eulen Ludwigshafen gehen mit einem Zähler Rückstand auf den VfL Lübeck-Schwartau ins direkte Duell. Das Hinspiel gewannen die Norddeutschen mit 31:28.

Der ASV Hamm-Westfalen ist aktuell Tabellendritter, vor dem Spieltag nur einen Zähler hinter den Aufstiegsplätzen. Gegner Dessau-Roßlauer HV hingegen steckt mitten im Abstiegskampf, hatte vor dem Spieltag noch zwei bzw. drei Zähler Vorsprung auf Minden und Vinnhorst, die am Samstag die Klingen kreuzen.

