2. Handball Bundesliga kompakt: Topspiel in Potsdam, Vier-Punkte-Spiele im Keller

27. Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga und dabei kommt es zum Topspiel - Spitzenreiter SG BBM Bietigheim empfängt den Zweiten SG BBM Bietigheim. Die Brandenburger könnten einen Riesenschritt in Richtung Aufstieg machen, Bietigheim muss im Fernduell mit Verfolger Hamm vorlegen, der am Sonntag sein Derby gegen Eintracht Hagen absolviert. Im Abstiegskampf gibt es von Freitag bis Sonntag Schlüsselspiele, denn mit Großwallstadt gegen Dormagen, Dessau-Roßlau gegen Minden und Essen gegen Vinnhorst duellieren sich die Teams auf den Plätzen 12-17 in direkten Duellen. Der Spieltag endet erst am Montag, wenn sich der TuS N-Lübbecke und der HSC 2000 Coburg gegenüberstehen.

Die 2. Handball Bundesliga geht in die 27. Runde. Am Freitag hält das Unterhaus gleich drei Begegnungen bereit, die aufgrund der Konferenz vom Streamingdienst Dyn jeweils im Halbstundentakt angeworfen werden. Den Anfang macht das Mittelfeldduell zwischen den Tabellennachbarn Lübeck-Schwartau und Nordhorn-Lingen. Im Anschluss startet der Fernkampf im Abstiegskampf, Bayer Dormagen hat den TV Großwallstadt zu Gast. Als letzte Freitagspartie wird das Spitzenduell zwischen dem 1. VfL Potsdam und SG BBM Bietigheim angeworfen.

Der Abstiegskampf steht auch am Samstag im Blick, der Dessau-Roßlauer HC hat GWD Minden zu Gast und der EHV Aue reist zum HC Elbflorenz. Der TV Hüttenberg empfängt im Mittelfeldduell die Eulen Ludwigshafen. Am Sonntag ist Zweitliga-Handball im Ruhrgebiet, der ASV Hamm-Westfalen empfängt Eitnracht Hagen zum Derby und TUSEM Essen hat den TuS Vinnhorst zu Gast. Am Montag stehen sich der TuS N-Lübbecke und der HSC 2000 Coburg gegenüber. Gleich am Dienstag absolvieren Ludwigshafen und Dormagen sogar schon die erste Partie des 28. Spieltags.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga

Max Beneke führte vor dem Beginn des Spieltags die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 223/80 Toren nun schon ein deutliches Polster auf Timo Löser vom Dessau-Roßlauer HV und Fynn Hangstein vom TuS N-Lübbecke (161/58). Löser ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine 168 Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

» Top-Torschützen 2. Handball Bundesliga

Nächste Spiele

Gleich am Dienstag absolvieren Ludwigshafen und Dormagen sogar schon die erste Partie des 28. Spieltags. Mit Blick auf das REWE Final4 in Köln werden alle weiteren Partien des Spieltags dann am Freitagabend ausgespielt. Topspiel ist die Partie zwischen dem Vierten Eintracht Hagen und Spitzenreiter 1. VfL Potsdam.

Ein Ostderby liefern sich der Dessau-Roßlauer HV und der HC Elbflorenz, ein Altmeisterduell mit großer Bedeutung im Abstiegskampf liefern sich der TV Großwallstadt und TUSEM Essen. Am 17. April holten der EHV Aue und der TV Großwallstadt noch eine Begegnung des 17. Spieltags nach, dann ist die Tabelle auch wieder glattgezogen..

» 28. Spieltag Handball Bundesliga

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

Platz 9 trifft Platz 10 - ein einziger Zähler trennt den VfL Lübeck-Schwartau von Verfolger HSG Nordhorn-Lingen. "Kalafut ist sicherlich der körperlich stärkste Kreisläufer der Liga, der die Abwehr damit immer wieder hinten reindrängt", sagt David Röhrig über den 28-jährigen. "Bei Nordhorn ist auch sehr auffällig, dass sie in der Abwehr mit Simovic sehr offensiv heraustreten und sehr viel Druck auf den Rückraum ausüben. Da wird es sehr wichtig für uns sein, dass wir die nötige Bewegung kreieren, dass wir die nötigen Abstände einhalten, damit wir das umgehen können."

Es geht um Big Points im Abstiegskampf, Bayer Dormagen kann als Fünfzehnter mit einem Heimsieg im direkten Duell am Zwölften TV Großwallstadt vorbeiziehen. "Dafür müssen wir aber so nah wie möglich an unser Leistungslimit herankommen", weiß Dormagen-Coach Matthias Flohr, der voll Respekt gegenüber sein TVG-Pendant Michael Roth ist. "Michael ist äußerst erfahrener und versierter Trainer, der genau weiß, wo er bei seiner Mannschaft anzusetzen hat, um sie wieder in die Spur zu bringen."

Die SG BBM Bietigheim hatte zuletzt im Duell mit Altmeister TUSEM Essen nur ein Remis geholt und reist nun zum 1. VfL Potsdam - Iker Romero trifft dabei auf Bob Hanning. "Ich habe schon gegen so viele gute Freunde gespielt. Wenn angepfiffen wird, zählt nur der Sieg. So war es schon immer. So wird es auch Freitag sein", so der Spanier im Doppelinterview bei handball-world vor dem Topspiel und Bob Hanning betont: "Ich freue mich wirklich auf das Spiel. Und ich hoffe, dass es dem Anspruch beider Mannschaften auch gerecht wird: nämlich dem Anspruch, Bundesliga-Handball zu zeigen. Das sind die Spiele, wo jeder nochmal extra motiviert ist."

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Platz 14 empfängt Platz 16 - der Dessau-Roßlauer HV hat einen Zähler Vorsprung auf GWD Minden. Die Ostwestfalen holten sieben Zähler aus vier spielen, wollen nicht wieder in den Abstiegsstrudel geraten. "Der März war das Resultat unserer harten Arbeit. Nun ist das Ziel diese Serie weiter auszubauen, denn die fünf Punkte sind ein eher trügerisches Polster", so GWD-Coach Aaron Ziercke und betont: "Dessau hat zuletzt gute Leistungen gezeigt und kommt in der Offensive mit viel Tempo. Dabei gestalten vor allem Timo Löser und Vincent Sohmann das Spiel. Für uns wird es wichtig sein erneut eine gute Deckung zu stellen und geordnet in den Rückzug zu kommen, denn Dessau hat bereits im Hinspiel gezeigt, dass sie jede Nachlässigkeit bestrafen."

Bei acht Zählern Rückstand auf Rang 16 dürfte der EHV Aue kaum noch zu retten sein, nur noch eine richtige Siegesserie kann die Sachsen retten. Nun geht es zum Derby beim HC Elbflorenz nach Dresden. HCE-Rückraumspieler Mindaugas Dumcius, welcher auch ein paar Jahre für die Auer auflief, gibt die Richtung für das Derby vor: "Es wäre natürlich schön wenn Aue in der Liga bleibt, denn Derbys machen richtig Spaß und es gibt viele Emotionen. Wir werden aber nicht ein Prozent weniger gegen Aue geben, denn bei so einem Derby ist es egal, ob wir Platz 5 und Aue den letzten Platz belegt. Für die Auer ist jedes Spiel ein Finale und so werden sie gegen uns richtig kämpfen."

Das Mittelfeldduell zwischen Hüttenberg und Ludwigshafen hat durchaus seinen Reiz. Johannes Wohlrab reist mit vier Punkten Polster zu seinem Ex-Verein. "Ich hoffe, dass ich meine Energie und Motivation auf meine Mannschaft übertragen kann", sagt der Eulen-Coach. Er muss weiter ohne Marc-Robin Eisel (Mittelhandbruchs) noch rund vier Wochen fehlen wird, und ohne Finn Leun (Brustbeinfraktur) planen. "Wir müssen sie zwingen aus dem Rückraum zu schießen", fordert Wohlrab Kompaktheit ein und betont: "Wir tun gut daran, dass wir weiter an unseren Baustellen arbeiten."

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Westfalenderby im östlichen Ruhrgebiet, der ASV Hamm-Westfalen hat Eintracht Hagen zu Gast. Der Dritte empfängt den Vierten und die Hausherren befinden sich mitten im Aufstiegskampf. Fünf Zähler trennen beide Teams, verlor von den letzten zehn Partien nur eine einzige.

Für den TuS Vinnhorst geht es darum sich noch einmal im Abstiegskampf zurückzumelden. Fünf Zähler Rückstand hat man vor dem Wochenende auf GWD Minden, gar sieben schon auf Kontrahent TUSEM Essen. Der dreimalige Deutsche Meister punktete zuletzt in Bietigheim, allerdings haben sich dort Malte Seidel und Julius Rose jeweils "eine schwere Bänderverletzung im Knie zugezogen, die eine Operation erforderlich macht." Kapitän Jonas Ellwanger betont: "Wir freuen uns auf dieses zu diesem Zeitpunkt wichtige Spiel für uns. Die vergangene Partie hat uns gezeigt, was geht. Das Selbstvertrauen und die positive Stimmung aus dem Spiel gegen Bietigheim nehmen wir mit."

Die 2. Handball Bundesliga am Montag

Ein weiteres Duell von Tabellennachbarn im oberen Mittelfeld, der TuS N-Lübbecke geht mit zwei Zählern Vorsprung gegenüber dem HSC 2000 Coburg ins Montagsspiel. Beide Teams haben weder mit dem Aufstieg, noch mit dem Abstieg etwas zu tun - das direkte Duell auch eine Charakterprüfung.

Die 2. Handball Bundesliga am Dienstag

Bereits am Dienstag absolvieren Ludwigshafen und Dormagen den Auftakt des 28. Spieltags. Die genaue Ausgangslage entscheidet sich im Vorfeld, die Hausherren sind am Samstag noch bei Hüttenberg gefordert, Dormagen hat Freitag Großwallstadt zu Gast.

