2. Handball Bundesliga kompakt: Tabellenführer Potsdam rückt in Essen an

Die 2. Handball Bundesliga kehrt am Wochenende mit einigen Topspielen zurück: Während Spitzenreiter Potsdam bei TUSEM Essen ranmuss, duellieren sich zum Abschluss Coburg und Hagen. Auch im Abstiegskampf gibt es wichtige Partien.

Die 2. Handball Bundesliga meldet sich nach der Winterpause am Wochenende mit Vollprogramm zurück. Tabellenführer Potsdam, vor dem Jahreswechsel das Team der Stunde, ist direkt bei heimstarken Essenern gefragt. Diese unterlagen am zweiten Weihnachtstag noch dem TSV Bayer Dormagen, welcher nun im Kellerduell gegen den TuS Vinnhorst gefragt ist.

» Der letzte Spieltag in der 2. Handball Bundesliga kompakt

Den Anfang machen am Freitagabend der EHV Aue und die Eulen Ludwigshafen, ehe nach Essen und Potsdam auch Dresden und Hamm nachziehen. Am Samstag und am Sonntag stehen dann ebenfalls je drei Partien bevor. Alle Spiele werden live bei DYN übertragen und können zudem bei handball-world per Live-Ticker verfolgt werden.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga

Der Freitag in der 2. Handball Bundesliga

Aue und Ludwigshafen verabschiedeten sich mit deutlichen Niederlage in die Winterpause, nun soll zum Jahresauftakt ein Sieg her. Gerade Aue ist als abgeschlagener Tabellenletzter auf Punkte angewiesen. Mit der Verpflichtung von Olafur Stefansson tauschten die Sachsen im November bereits den Trainer, seitdem gelang aber auch nur ein einziger Sieg. Ludwigshafen ist mit 18:20 Zählern im Mittelfeld ansässig.

Der VfL Potsdam führt nach 19 Spieltagen mit nur sechs Verlustpunkten die Tabelle an und ist seit 16 Spielen ungeschlagen. Besonders vor der Winterpause gelangen den Schützlingen von Bob Hanning mit Siegen gegen Hüttenberg (32:23), in Minden (36:24) und gegen Dresden (34:24) mehrere Ausrufezeichen. Zudem ist Rückraumspieler Max Beneke schlichtweg nicht zu stoppen, traf 25 Mal in den drei Partien. Nun müssen die Brandenburger aber ausgerechnet zu TUSEM Essen. An das Hinspiel hat dieser nämlich die besseren Erinnerungen: Mitte September 2023 gewannen die Essener mit 24:23 beim VfL. Es war die letzte Niederlage Potsdams.

» Der Unaufhaltsame: Was Max Beneke so stark macht

"Mit einem Heimspiel vor unseren Fans zu starten ist natürlich gut", analysierte André Haber vor dem Spiel, und kündigte an: "Wir wollen zeigen, dass es unsere Heimhalle ist. Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen beide Punkte hier behalten." Mit dem HC Elbflorenz und dem ASV Hamm-Westfalen stehen sich zwei starke Teams der Liga gegenüber. Gerade die Gäste haben mit lediglich neun Minuspunkten noch alle Chancen auf den Aufstieg, Dresden visiert mit der doppelten Menge einen Platz im Verfolgerfeld an.

Der Samstag in der 2. Handball Bundesliga

Aufstiegsaspirant Nettelstedt-Lübbecke empfängt am Samstagabend den TV Hüttenberg. Mit dem Mittelfeldclub rückt eine Mannschaft an, die sich im Hinspiel Anfang der Saison klar gegen den TuS geschlagen geben musste. Nach einem deutlichen Halbzeitrückstand von 11:17 gelang dem TVH nur noch Ergebniskosmetik bis zum 28:33-Endstand. Die Gäste haben derweil die obere Tabellenhälfte im Visier, in die sie mit einem Sieg vorrücken könnten.

Nach dem Weihnachtssieg gegen TUSEM Essen will der TSV Bayer Dormagen zwei weitere wichtige Punkte gegen den TuS Vinnhorst einfahren. So könnten die Wiesel ordentlich Luft zwischen sich und die Abstiegsplätze bringen. Sorgen macht derweil die personelle Situation: Neben dem erkrankten Linksaußen Luis Pauli werden auch die Spielmacher Ian Hüter (Faserriss) und Florian Boehnert (Außenbandanriss im Fußgelenk) nicht spielen können. Auf der Gegenseite fehlt nur Falk Kolodziej. Mit Sven Eberlein haben die Gastgeber aber bereits einen Ex-Dormagener als Ersatz verpflichtet.

"Wenn wir in unser Tempospiel kommen, dann sind wir fast unschlagbar", kündigte der sportliche Leiter der SG BBM Bietigheim, Jochen Zürn, im Vorfeld des Spiels an. Er merkte aber auch an: "In den Spielen, in denen wir das nicht schaffen, wird es für uns schwer." Mit dem TV Großwallstadt rückt ein potenzieller Stolperstein beim Aufstiegsfavoriten an, der erster Verfolger des VfL Potsdam ist. Im Hinspiel jubelte der TVG mit Michael Roth an der Seitenlinie über einen 34:33-Sieg. Ebendieser wird nun jedoch fehlen (wir berichteten).

Der Sonntag in der 2. Handball Bundesliga

Sorgenkind GWD Minden steht am Sonntag dem VfL Lübeck-Schwartau gegenüber. Gäste-Trainer David Röhrig hatte sich zuletzt positiv über die bisherige Saison geäußert: "Ich habe nicht erwartet, dass wir zu diesem Zeitpunkt bereits neun Punkte Abstand auf die Abstiegsränge haben, zudem ist der Abstand auf einen einstelligen Tabellenplatz nur drei Punkte. Das ist also ein sehr guter Mittelfeldplatz." Kontrastprogramm herrscht beim Bundesliga-Absteiger, der mit 11:27 Zählern mitten im Abstiegskampf steckt. Die Ostwestfalen brauchen unbedingt Punkte, um sich von den hintersten Plätzen zu distanzieren.

Punktgleich mit Minden ist der Dessau-Roßlauer HV, der nach einer starken letzten Saison stark nachließ. Mit der HSG Nordhorn-Lingen kommt ein Mittelfeldteam (20:18 Punkte) zum DRHV. Im Hinspiel triumphierten die Niedersachsen deutlich mit 33:27 (15:11). Damals fehlte noch Kreisläufer Tillman Leu im Aufgebot der Hausherren, nun kehrt er nach monatelanger Verletzungspause durch einen Kreuzbandriss in den Kader zurück.

Zeitgleich mit den anderen beiden Partien stehen sich am Sonntagabend der HSC Coburg und der VfL Eintracht Hagen gegenüber. Nach der 24:26-Niederlage im Hinspiel ist Coburg auf eine Revanche aus, auch um die eigene Platzierung in der Spitzengruppe zu sichern. Selbiges gilt für Hagen, das direkter Tabellennachbar ist und nur einen Punkt weniger auf dem Konto hat.