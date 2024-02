2. Handball Bundesliga kompakt: Spitzentrio marschiert, Dormagen triumphiert im Kellerduell

Die 2. Handball Bundesliga absolviert ihren 22. Spieltag. Beim Dreikampf an der Spitze kam es Samstag zu einem Fernduell, doch keiner patzte. Der Abstiegskampf startete schon am Freitag, am Sonntag gewann Bayer Dormagen dann ein direktes Duell.

Freud und Leid: Spieler des HC Elbflorenz jubeln, im Hintergrund hängende Köpfe der Mindener. IMAGO/Noah Wedel